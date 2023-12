Atende Fácil, Ouvidoria e Cartão Cidadão mudam de endereço a partir de 15 de janeiro

Jaguariúna recebeu pela 13ª vez consecutiva o certificado de “Município VerdeAzul”, do Programa Município Verde Azul (PMVA), concedido anualmente pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com o objetivo de medir e destacar a eficiência da gestão ambiental nas cidades paulistas.

A cidade ficou na 13ª posição do Grupo 3 (municípios de 50 mil a 100 mil habitantes), se classificando como Município Qualificado.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna, “as ações propostas pelo Programa Município VerdeAzul são organizadas em 10 diretivas que abrangem temas estratégicos, como Governança Ambiental, Avanço na Sustentabilidade, Educação Ambiental, Uso do Solo, Gestão das Águas, Esgoto Coletado e Tratado, Resíduos Sólidos, Qualidade do Ar, Arborização Urbana e Biodiversidade”.

Em 2023, 280 municípios do Estado alcançaram os critérios estabelecidos, recebendo certificados conforme a pontuação obtida. Essa classificação se desdobra em grupos de acordo com a faixa populacional de cada município. Esse é o primeiro ano em que os municípios são divididos desta forma na avaliação.

O selo é um reconhecimento aos municípios e garante a inclusão no “Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas”. Os objetivos principais do PMVA são incentivar a presença da variável ambiental na agenda do município, estimular o Poder Público local a fortalecer o planejamento ambiental em seu território e apoiar a eficiência da gestão ambiental, com a descentralização.

