Associação Desportiva Regional define legislação para as competições de 2023

O Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano Carlos Henrique Araújo e a Vereadora Patrícia Pedroso, estiveram representando Pedreira na solenidade de posse do novo Secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, realizada na segunda-feira, 09, realizada em São Paulo.

Na cerimônia de transmissão de cargo, o Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, reforçou o seu compromisso com a tecnologia para melhorar a qualidade no atendimento à população. “Iremos investir em tecnologias digitais fortalecendo a Atenção Primária em Saúde e a integração com a assistência de Média e Alta Complexidade, promovendo assim a organização de redes assistenciais regionalizadas e hierarquizadas. Nosso

objetivo é transformar o Estado em referência da saúde digital”, salientou o secretário, que ainda frisou a importância da prevenção de doenças e o reforço da cobertura vacinal.

O evento contou com a presença do Governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, do Vice-governador Felicio Ramuth, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Carlão Pignatari, do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania Fábio Prieto, e do ex-secretário da Saúde Jean Gorinchteyn. “São Paulo sempre foi referência em tudo, em especial em Saúde. Como referência vamos dar um salto tecnológico e levar a telemedicina para a ponta, aumentando a eficácia da Atenção Básica para descomprimir urgências e emergências” destacou o Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apontou que este será um dos grandes trabalhos desenvolvidos pelo Secretário da Saúde.

Carlos Henrique Araújo e Patrícia Pedroso informaram que na oportunidade estiveram conversando com o Assessor Especial do Governador Tarcísio de Freitas, Guilherme Afif Domingos, sobre as demandas de Pedreira. “Aproveitamos para nos aproximar do novo Governo do Estado de São Paulo, é muito importante para o município esse contato dos agentes públicos para tratar de maneira mais expressiva as necessidades da nossa cidade, para que possam tratar das necessidades que beneficiam a população”, enfatizaram o

Secretário Carlão e a Vereadora Patrícia da Farmácia.

Eleuses Paiva é médico especializado em Medicina Nuclear e professor universitário na Famerp. Foi presidente da Associação Médica Brasileira, entre 1999 e 2005, e da Associação Paulista de Medicina, deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto.

