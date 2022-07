Associação Desportiva de Vôlei lança novos uniformes em Artur Nogueira

Interessados devem se inscrever diretamente pelo WhatsApp do Sebrae Aqui (3877-2729) hoje, 11

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com o Senac e Acean, está com inscrições abertas para o curso gratuito do Sebrae “Seja um especialista em depilação facial com linha”. Os interessados devem se inscrever diretamente pelo WhatsApp do Sebrae Aqui (3877-2729) até hoje, 11.

De acordo com a Administração Municipal, o curso capacita profissionais para desenhar a sobrancelha, por meio da retirada de pelos com o método da pinça e sua correção com hena, sombra e/ou lápis, adequando seu formato, volume e cor às características pessoais e gosto do cliente, a fim de equilibrar e valorizar as expressões faciais de acordo com as normas de biossegurança. O curso também estimula o aluno a gerir sua carreira na área.

As aulas serão ministradas na Casa Adra, de 18 a 27 de julho, de segunda à sexta-feira, sempre das 08h às 12h.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Limpeza, higienização e desinfecção dos materiais, instrumentos, instalações e mobiliários, conforme as normas vigentes da vigilância sanitária.

Organização do ambiente de trabalho.

Atendimento ao cliente.

Avaliação da pele da face.

Técnica de depilação com linha.