Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna faz parceria inédita com a UniFaj

Prefeitos dos 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) participaram de reunião juntamente com o Governador e o prefeito de Jaguariúna

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou Jaguariúna pela primeira vez no exercício do cargo na sexta-feira, 29. A primeira parada do Governador foi na residência do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, onde participou de uma reunião com os prefeitos dos 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Durante a reunião, Gustavo Reis, que também é presidente da RMC, apresentou a Tarcísio pautas de interesse da região, como a implantação do Trem Intercidades e a construção do hospital metropolitano. “O governador foi muito atencioso, reforçou o carinho que tem pela nossa região e prometeu empenho máximo para viabilizar esses importantes projetos para a nossa população”, destacou Gustavo Reis.

Governador Tarcísio é recebido em Jaguariúna pelo prefeito Gustavo Reis

O governador Tarcísio explicou aos prefeitos presentes o trabalho que está sendo realizado pela sua equipe técnica de trabalho nos primeiros 10 meses de mandato e agradeceu o apoio e a parceria dos municípios que formam a RMC. “Agradeço ao prefeito e presidente da RMC, Gustavo Reis, o convite e todo o carinho recebido aqui. Juntos podemos fazer muito mais para que projetos importantes avance em benefício da população desta tão importante região do nosso estado”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

A reunião, que foi seguida de um jantar oferecido pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, em homenagem ao Governador, também contou com a presença do secretário estadual de governo, Gilberto Kassab.

Depois do jantar, Gustavo Reis levou o Governador Tarcísio para conhecer o Jaguariúna Rodeo Festival. No evento, o governador percorreu diferentes espaços do recinto e teve contato direto com o público presente.

Governador Tarcísio é recebido em Jaguariúna pelo prefeito Gustavo Reis

Acompanhado do prefeito Gustavo Reis, o Governador foi recebido no palco principal pelo locutor da festa, onde agradeceu e falou ao público presente dos principais projetos de interesse da região que estão sendo executados no momento pelo Governo de São Paulo.

Foto – Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui