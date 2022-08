Assistência Social de Jaguariúna divulga pagamento do Auxílio Brasil a 261 novos beneficiários

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que neste mês de agosto haverá liberação de 261 novos beneficiários do Programa Auxílio Brasil, com pagamento de valor mínimo de R$ 600,00. No total, a cidade possui 1.606 beneficiários do programa federal.

Segundo a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun, os novos benefícios já entram na folha de pagamento de agosto e neste mês, excepcionalmente, começam a ser pagos no próximo dia 9 até o dia 22, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social). No próximo mês, a data de pagamento volta a ser a partir do dia 18 até o dia 31.

O programa Auxílio Brasil é destinado as famílias em situação de extrema pobreza que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00 e as em situação de pobreza com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Para serem habilitadas, ainda segunda a Secretaria de Assistência Social, as famílias precisam atender critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses, sem informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases federais.

“A seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município”, explica a secretária Andréa Lizun.

APLICATIVO

Para sacar o recurso, os novos beneficiários devem baixar o aplicativo Caixa Tem e seguir as orientações. O saldo ficará disponível para consulta no aplicativo somente na data de pagamento, conforme o NIS.

Confira no calendário o dia de pagamento e no link abaixo se é beneficiário do programa.

Confira a relação dos novos beneficiários: https://tinyurl.com/2y83ueh3

Mais informações pelo telefone 111 ou WhatsApp (19) 99839-1728

A lista geral pode ser conferida no site da prefeitura mensalmente.

