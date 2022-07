Asfalto novo em 14 ruas de diferentes bairros da cidade￼

Banda Municipal – A população prestigiou na noite de ontem (20) o concerto da Banda Municipal ‘Maestro Gaspar Ricardo Sarti’. Com o tema “Uma noite de rock and roll”, a apresentação gratuita aconteceu no Auditório Paulo Freire.

O concerto foi em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no último dia 13 de julho.

LEIA TAMBÉM

No repertório estiveram músicas do Queen, The Police, Creedence, Kiss, Casa das Máquinas, entre outras bandas. O concerto contou ainda com a participação especial de Cadu Moreira na guitarra, Mário Testoni Júnior nos teclados, Paulo Jeovani no baixo e Duda Sanvido no vocal.

O evento faz parte do calendário de atrações do Festival Cultural de Inverno. O festival encerra no dia 30 de julho, com a apresentação da Orquestra Filarmônica Experimental de Mogi Guaçu às 19h, no Auditório Paulo Freire.

Banda Municipal apresenta “Uma noite de rock and roll”

Banda Municipal apresenta “Uma noite de rock and roll”

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.

Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber mais sobre Notícias de Cosmópolis e Região? Clique aqui