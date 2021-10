Artur Nogueira realiza Dia V de multivacinação para crianças e adolescentes neste sábado

Serviço gratuito analisará a qualidade da água fornecida à população de forma rápida e eficaz

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) agora conta com um laboratório móvel para análises da água fornecida à população nogueirense. O serviço gratuito é certificado pela Vigilância Sanitária e garantirá rapidez no atendimento de reclamações relacionadas à qualidade do recurso hídrico.

De acordo com a autarquia, o laboratório será instalado em pontos diferentes e realizará coletas diariamente no município. A superintendente do Saean, Gabriela Montoya, destaca que, além de analisar a potabilidade da água, o laboratório móvel permite que o controle da qualidade seja rigoroso e transparente. Além disso, os testes serão realizados de forma instantânea.

“Ao coletarmos uma amostra da água que sai da torneira, já verificaremos como está a qualidade. Esse procedimento trará ainda mais transparência para o consumidor, que consegue ver na hora os resultados”, explicou Gabriela.

Duas frentes de monitoramento

A autarquia ainda garante que, durante as análises, será verificado todos os parâmetros que a legislação exige, como pH, Turbidez, Alumínio, Manganês, Coliformes Totais, Escherichia Coli, Cloro, Cor, Flúor, Ferro, e Bactérias Heterotróficas. A chefe de laboratório, Jaqueline Balazini, explica que antes a verificação desses parâmetros ocorria apenas no laboratório e, com a aquisição do laboratório móvel, o Saean passa a ter duas frentes de monitoramento.

“O laboratório provará que toda a água que chega às torneiras passa por um rigoroso processo de tratamento, e é enviada às residências com altíssima qualidade”, finaliza Jaqueline.