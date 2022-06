Artur Nogueira prorroga campanha de vacinação contra gripe e sarampo

Doses estão disponíveis para grupos prioritários até o dia 24 de junho

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza) e o Sarampo no município até o dia 24 de junho. A medida é válida somente para os grupos prioritários já autorizados a se vacinarem.

Inicialmente, a data prevista para o encerramento da campanha era esta sexta-feira, 03. No entanto, a prorrogação foi anunciada na quinta-feira, 02, pelo Ministério da Saúde, devido à baixa adesão em todo o país. Em Artur Nogueira, segundo a Vigilância em Saúde, a cobertura vacinal de Influenza e Sarampo também está baixa.

Portanto, as doses seguem disponíveis nas salas de vacina do PSF Sacilotto, USF Blumenau, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, USF Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Jardim do Lago.

GRUPOS PRIORITÁRIOS GRIPE

– Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde;

– Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade; gestantes e puérperas;

– Indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades;

–Forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

GRUPO PRIORITÁRIO SARAMPO

-Trabalhadores da saúde;

-Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.