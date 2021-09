Artur Nogueira promove Dia V de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

Somente essa semana, mais de 90 mulheres serão convocadas para realizar o exame preventivo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, retoma os exames de mamografia no município, dando início às ações do Outubro Rosa – mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Somente essa semana, mais de 90 mulheres serão convocadas para realizar o exame preventivo já nos próximos dias.

De acordo com a secretária Angela Pulz Delgado, a expectativa é que, semanalmente, dezenas de novas pacientes sejam chamadas. O objetivo é conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, e oportunizar a realização de exames preventivos, com a meta de zerar a demanda existente.

“A campanha é destinada a quem tem mais de 40 anos, faixa etária com mais probabilidade de desenvolver a doença. No entanto, aquelas com idade inferior também podem ser beneficiadas, desde que recebem recomendação médica prévia”, enfatizou Angela.

A titular da pasta lembra que os exames estavam paralisados desde o ano passado, quando o mamógrafo do município quebrou. Com o conserto do aparelho, realizado na atual gestão, as mamografias puderam ser retomadas. “Mais uma conquista para a população nogueirense”, frisou.

Importância da mamografia

Segundo especialistas, a mamografia é um exame que identifica microcalcificações, que são pequenos cristais de cálcio que se depositam em lugares diversos do corpo, assimetrias, nódulos ou lesões nas mamas, que não seriam possíveis de identificar com a simples palpação.

Angela comenta que o exame deveria se tornar uma rotina na vida da mulher e enfatiza a importância dele. “A mamografia é a chave para o tratamento de câncer de mama ser bem-sucedido. Através do exame é possível detectar a doença no início, prevenindo que o caso se agrave e garantindo a saúde da paciente”.

A secretária salienta que, no dia da mamografia, alguns cuidados devem ser tomados. “Tem todo um preparo que a pessoa deve ter, tais como tomar banho, não passar hidratante ou desodorante, e ir com roupas confortáveis. O uso de qualquer cosmético no dia pode atrapalhar a identificação de possíveis nódulos”, disse.

Além disso, a Administração Municipal ressalta que a paciente não falte no dia agendado, pois tal atitude pode prejudicar outras pessoas que estão na fila de espera.

Atualização do cadastro

A secretaria de Saúde orienta que aquelas mulheres que aguardam por esse e outros exames, e que ainda não foram convocadas, procurem a pasta ou a Unidade de Saúde Familiar (USF) da qual pertence para fazer a atualização do cadastro. “As vezes a pessoa não está com o cadastro atualizado e, por isso, não conseguimos entrar em contato com ela para avisar sobre o exame”.