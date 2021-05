Artur Nogueira promove Dia D da vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 22

Encontro aconteceu na Câmara de Vereadores de Pedreira na manhã desta sexta-feira; retomada deve obedecer Plano São Paulo

O secretário de Esportes de Artur Nogueira, Caio Rodrigues, juntamente com o professor Sandro Sacilotto, se reuniram, na manhã de sexta-feira, 14, com o secretário executivo da Secretaria Estadual de Esportes, Marco Aurélio Pegolo Santos, mais conhecido como Chuí no mundo esportivo. A reunião teve o objetivo de tirar dúvidas e discutir a retomada das atividades esportivas regionais.

O encontro aconteceu na Câmara de Vereadores de Pedreira, onde foi tratado o momento do esporte no Estado, novas regras para a adequação da Lei de incentivo ao Esporte (LIP), calendário esportivo da secretaria do Estado, bem como os protocolos do Plano São Paulo de combate ao coronavírus para retomada das atividades.

Na reunião, os secretários da Região Metropolitana de Campinas (RMC) puderam sanar dúvidas relacionadas as atividades que serão desempenhadas ao longo do ano, bem como apresentar as dificuldades da região.

“A minha grande dúvida era sobre os eventos da secretaria que participamos como jogos regionais e jogos abertos, se teríamos este ano ou não. O secretário Chuí frisou que os eventos não foram cancelados apenas suspensos e que aguarda uma nova fase do Plano São Paulo para afirmar como será adequado o calendário”, revela o secretário titular da pasta, Caio Rodrigues.

Aulas on-lines

Recentemente, a pasta abriu inscrições para diversas modalidades esportivas. As aulas terão início no dia 24 de maio e, a princípio, elas ocorrerão de forma on-line, onde os professores de cada categoria enviarão vídeos e promoverão encontros ao vivo com os alunos.

Já a volta das atividades presenciais dependerá do Plano São Paulo. Quando ocorrer, ela seguirá todos os protocolos sanitários, e voltarão, em um primeiro momento, apenas as equipes que representam o município nos campeonatos oficiais da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, e que não forem do grupo de risco.