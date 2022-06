Artur Nogueira passa a ser contemplada com programa voltado às pessoas com deficiência

Entrega acontece na quadra esportiva do Núcleo Administrativo, das 9h às 16h, e se estenderá até sexta-feira, 01

Cerca de 300 famílias foram beneficiadas com as doações da Campanha do Agasalho 2022 nesta segunda-feira, 27. Milhares de peças foram distribuídas apenas no 1º dia da ação. A entrega dos itens acontece na quadra esportiva do Núcleo Administrativo, das 9h às 16h, e se estenderá até sexta-feira, 01.

São mais de 20 toneladas de agasalhos, arrecadados no último dia 19 de junho na Campanha “Aqueça Seu Irmão”, do Liberdade Motoclube e Motociclistas da cidade; além de 1 tonelada arrecadada no Dia D em parceria com a EPTV e a Fábrica Jovem. Há ainda itens cujas doações partiram de instituições, igrejas, escolas, empresários e moradores nogueirenses.

O secretário Amarildo Boer ressalta que as doações são de extrema importância às famílias vulneráveis, principalmente na época fria do ano. “Esse trabalho é muito gratificante e necessário. O inverno de muitos nogueirenses, sem dúvida, será mais quente após o empenho de todos na Campanha do Agasalho 2022”, destacou.

O prefeito Lucas Sia agradece a participação popular neste ato de amor. “O poder público tem sua responsabilidade em apoiar estas pessoas que vivem em vulnerabilidade, principalmente nesta época do ano, mas claro que, com a união dos nogueirenses e a doações, conseguimos alcançar um maior contingente de famílias e aquecer a todos nos dias mais frios do ano”, disse.

ENTREGA

Os interessados em receber as roupas e calçados devem comparecer na quadra esportiva do Núcleo Administrativo até a sexta-feira (01), das 09h às 16h. De acordo com a Assistência Social, não é necessário cadastro prévio, e os agasalhos são destinados especialmente às famílias em vulnerabilidade.