Artur Nogueira atinge 80% da população vacinada contra a Covid-19 com 1ª dose

ções visam prevenir a proliferação de escorpiões e do mosquito transmissor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do departamento Vigilância Sanitária (VISA), realiza a Semana Estadual de Mobilização para Prevenção de Arboviroses entre os dias 8 e 12 de novembro no município. Durante essa semana, agentes da VISA têm visitado residências e escolas da rede pública, promovendo ações de combate às arboviroses.

A semana tem o objetivo de engajar atividades focadas na prevenção à dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela, com foco especial no controle da proliferação do mosquito transmissor dessas arboviroses. Além disso, a mobilização visa também reduzir as chances de que a população sofra ataques de escorpiões que, assim como o Aedes, podem se proliferar com maior facilidade no período de chuvas.

“Nossos agentes têm passado de casa em casa para checar se todos os cuidados estão sendo tomados e para orientar os moradores sobre a importância da prevenção. A luta contra as arboviroses exige uma contrapartida de toda a sociedade e os moradores precisam fazer a sua parte, destinando corretamente os resíduos e evitando criadouros”, frisou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Milena Sia Pierin.

COMO EVITAR ARBOVIROSES?

As arboviroses podem ser prevenidas com a eliminação de criadouros do Aedes. Vasos, pratos de plantas, ralos, lajes, calhas e piscinas são recipientes que registraram aumento nos índices de incidência de larvas. Além deles, caixas d’água, embalagens vazias, entulhos de construção, sucatas, pneus e plantas, ocos de árvore, bambu, por exemplo também são locais possíveis para proliferação. A limpeza adequada e regular, assim como a eliminação destes recipientes em quintais e espaços abertos, são fundamentais para evitar que o mosquito deposite seus ovos.

Já para evitar aparições de animais peçonhentos, cobras e escorpiões, é preciso manter jardins e quintais limpos; evitar o acúmulo de entulho, folhas secas e lixo doméstico; manter a grama aparada; sacudir roupas e sapatos antes de usá-los; e usar telas em ralos do chão, pias ou tanques.