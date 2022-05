Artur Nogueira amplia vacinação de gripe para professores, indígenas, pessoas com deficiência e comorbidades

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), lançou nesta quinta-feira (05) o edital para contratação da empresa que executará a construção da represa do Córrego Boa Vista – conhecido popularmente como Poquinha. Conquistada por meio dos esforços da Prefeitura e do Serviço de Água e Esgoto (Saean), a obra garantirá segurança hídrica para Artur Nogueira até 2.052.

Nova represa está estimada em quase R$15 milhões e garantirá segurança hídrica para a cidade até 2.052

Segundo publicação feita pelo Estado, o prazo de vigência será de 20 meses, e o prazo de execução das obras será de 18 meses a partir da data da ordem de serviço. O valor total da construção foi estimado em R$ 14.949.090,33 (catorze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, noventa reais e trinta e três centavos), durante os anos de 2022 e 2023.

O DAEE informa ainda que os envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser entregues pelas empresas interessadas no Protocolo Geral do DAEE, até as 17h do dia 13 de junho de 2022. A abertura da sessão pública será realizada no dia 14 de junho de 2022 às 10h.

O edital em sua versão completa pode ser conferido no site do DAEE, que é o www.daee.sp.gov.br.

PROMESSA DE CAMPANHA CUMPRIDA

Mais uma promessa de campanha sendo cumprida, a obra garantirá segurança hídrica para o município pelo menos até o ano de 2.052 e evitará a falta de água em períodos de estiagem.

Para superintendente da autarquia, Gabriela Montoya, a obra será estratégica no que se refere à segurança do abastecimento de Artur Nogueira. “Esta é uma conquista histórica, e que vem sendo aguardada há anos por nossos munícipes. Queremos garantir que a cidade esteja preparada em caso de eventos extremos, como longos períodos de estiagem. O cidadão nogueirense merece isso”, disse.

O prefeito Lucas Sia explica que o pedido de verba para construção da represa foi feito ao Governo do Estado de São Paulo, intermediado pelo secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, e atendido pelo ex-governador João Dória (PSDB) e pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB). A verba já foi liberada e repassada ao DAEE, responsável pela execução da obra.

“O morador nogueirense já sofreu muito com a falta de água na cidade, principalmente em períodos de estiagem. A represa dará a segurança hídrica que o município tanto precisa, de modo que Artur Nogueira possa crescer e se desenvolver de forma ordenada, sem medo de faltar água para a população. Agora é aguardar o processo licitatório e conhecer a empresa que vai executa-la”, frisou.

ABASTECIMENTO PARA 30 ANOS

Atualmente, Artur Nogueira conta com o abastecimento de água por meio da barragem Matheus Mariano, além da captação superficial em fio d’água do Rio Poquinha e poços profundos no município.

De acordo com a diretoria técnica do Saean, a nova represa vai garantir segurança hídrica em Artur Nogueira, promovendo abastecimento necessário para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 30 anos. As projeções serão reavaliadas ao longo dos anos.