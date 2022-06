ARTE & GRAFITE – CEU Estação Cidadania vai ganhar grande obra de arte ao ar livre grafitada por alunos de escolas públicas

Ação faz parte do projeto social Arte & Grafite; crianças e adolescentes de 12 a 18 anos terão aulas práticas e teóricas de grafite profissional com o artista plástico Alexandre Filiage

Campinas vai ganhar mais cor durante o mês de junho. Entre os dias 20, 22, 23, 24 e 27 deste mês, um time formado por 120 crianças e adolescentes de 12 a 18 anos vai fazer das paredes do CEU Estação Cidadania – Cultura Thaís Fernanda Ribeiro uma grande tela de pintura a céu aberto. A ação faz parte do projeto social Arte & Grafite, que tem como objetivo promover o acesso à cultura, lazer e entretenimento para a população infantojuvenil.

Durante os cinco dias de evento, o artista plástico Alexandre Filiage – reconhecido internacionalmente pelas obras que retratam a fauna brasileira – vai ministrar oficinas gratuitas de grafite profissional, que incluirão aulas teóricas e práticas.

Entre os participantes do projeto Arte & Grafite estarão alunos das escolas públicas EMEF/EJA Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, do Jardim São Marcos, e da EMEF/EJA Profª Clotilde Barraquet Von Zuben, no Jardim Florence.

De acordo com os organizadores do evento, equipamentos de segurança como máscaras, luvas e óculos serão entregues a todos os participantes para evitar a inalação de produtos químicos e protegê-los de qualquer situação que ofereça risco. Os protocolos de prevenção à covid-19 também serão rigorosamente seguidos.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com patrocínio da Panco, o projeto Arte & Grafite é realizado e organizado pela Perfectto Projetos e conta com apoio da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura. A ação já passou pelas cidades de Caraguatatuba (SP) e Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Oficinas de Grafite

As oficinas de artes plásticas incluirão aulas teóricas e práticas, que serão realizadas das 8h às 17h. Os participantes serão convidados a grafitar coletivamente e farão parte da construção de uma grande obra de arte inspirada em temas voltados à preservação da flora e da fauna.

As aulas incluem ensinamentos sobre:

a história do grafite

quem são os principais artistas de cada época

como diferenciar grafite de pichação

quais são as técnicas tradicionais como o uso de spray e como aplicar a distância e a velocidade no seu uso

que tipo de tinta usar, se à óleo ou acrílica

utilização de estêncil, aerógrafo, giz de cera, giz pastel, giz oleoso e de que forma é possível obter visão de profundidade nas obras

Interessados em participar do projeto podem se inscrever pelo e-mail [email protected] As vagas são limitadas.

Alexandre Filiage

As obras de Alexandre Filiage já são atração em Campinas. O artista também é responsável pelo painel de aproximadamente 180 metros quadrados pintado em um dos paredões laterais da avenida Aquidabã, próximo ao Bosque dos Jequitibás.

Filiage trabalhou como ilustrador publicitário em São Paulo e viveu nove anos na Espanha. Lá, teve contato com o trabalho de muralistas que o inspiraram a seguir a trajetória da pintura mural. De volta ao Brasil, desenvolveu uma técnica de pintura multicolorida e de formas estilizadas, utilizando nas imagens plantas e animais típicos dos locais onde as obras são realizadas, com influência da Pop Arte e da ilustração norte-americana.

Sobre a Panco

A Panco é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O portfólio da Panco conta com mais de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panetones, farináceos e macarrão instantâneo.