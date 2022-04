Arcor abre 180 vagas de emprego para fábrica de Campinas

Especialização é direcionada a candidatos com formação técnica em eletrotécnica, eletrônica, eletroeletrônica ou mecatrônica que residam na RMC

A CPFL Paulista está com 20 vagas abertas para o curso de aperfeiçoamento profissional para Operação do Sistema Elétrico de Potência (Escola de Operadores) realizado em parceria com o SENAI. As oportunidades são direcionadas a moradores que residam em Campinas, Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte-Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem realizar a inscrição até 22 de abril por meio do link https://bit.ly/ProcessoSeletivoCPFL-SENAI. Após a validação da documentação, serão aplicados os seguintes exames: prova de conhecimentos gerais e técnicos, avaliação psicológica e entrevista.

O curso será ministrado em Campinas e tem previsão para ocorrer de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. A capacitação ocorrerá entre maio e outubro no SENAI “Roberto Mange”, que fica na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, n. 71, bairro São Bernardo, em Campinas. A turma é mista e, portanto, podem participar homens e mulheres.

Os interessados precisam ter no mínimo 18 anos, formação técnica concluída em eletrotécnica, eletrônica, eletroeletrônica ou mecatrônica. Os locais dos processos seletivos serão informados após avaliação e aprovação das inscrições. Para participar do curso, o candidato precisa ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo e apresentar RG ou CNH originais, certificado de conclusão do Ensino Médio, comprovante de conclusão no curso técnico e comprovar residência na região metropolitana de Campinas.

O projeto faz parte do pilar Valor Compartilhado do Plano de Sustentabilidade do Grupo CPFL Energia e capacita profissionais para trabalhar na operação do sistema elétrico, inclusive no Centro de Operações da companhia.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL, mas abre a possibilidade de o participante que concluir a capacitação participar de futuras seleções do Grupo.