APS de Artur Nogueira celebra Dia da Visibilidade Trans com piquenique especial

Iniciativa reuniu dinâmicas, roda de conversa e café da manhã, nesta quinta, 25, em frente ao CAPS

Em uma iniciativa para promover o cuidado com a saúde mental, a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, realizou um evento com a comunidade nogueirense na manhã desta quinta-feira, 25.

A iniciativa aconteceu na área verde em frente ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e teve início com uma dinâmica entre os participantes. Após os momentos de descontração, as profissionais da saúde realizaram rodas de conversa sobre o tema “Saúde mental na atualidade”.

O evento contou com a presença do secretário de Saúde Amarildo Boer, da chefe de Gabinete Mayra Barbosa, do secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil Roberto Daher, e demais profissionais do CAPS.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou que o CAPS desempenha um papel crucial no município, e eventos como este são importantíssimos para incentivar uma comunidade mais consciente e acolhedora.

Atividades e café da manhã especial

As atividades, cuidadosamente planejadas, tornaram o espaço acolhedor e os participantes se sentiram a vontade para trocar experiências e reflexões sobre o assunto.

“Ficamos felizes em ver a população engajada em uma conversa tão importante sobre saúde mental. Nossa gratidão a todos que organizaram e participaram do evento. “, expressou Boer.

A abertura do evento ficou por conta da psicóloga Heloísa Carvalho e da estagiária Luiza Filippini. Logo após a dinâmica, a psicóloga Priscila Rissi conduziu uma roda de conversa sobre saúde mental na atualidade.

Por fim, o público conheceu e participou do relaxamento “Reiki”, com a pedagoga e cromoterapeuta Nilza Henrique. O encerramento foi marcado por sorteio de brindes, e um café da manhã especial.

Samara Pereira, enfermeira responsável pelo CAPS, também comemorou o sucesso do evento, e agradeceu a todos os presentes. “Tudo foi organizado com muito carinho. Esperamos que todos tenham se sentido em casa, e assim como nós, tenham saído com o coração quentinho”, concluiu.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui