Após processo de evolução, Ambev fortalece cultura de aprendizagem e conduz iniciativa de desenvolvimento profissional para público externo

Ambev On – plataforma de aprendizagem da companhia, está ampliando ações para engajar pessoas no aperfeiçoamento contínuo

Depois de passar por uma transformação no seu negócio, a Ambev chegou em um novo capítulo da sua história e hoje é uma plataforma, com diversos negócios, que facilita a conexão entre as pessoas e gera crescimento para todo o seu ecossistema.

Nessa jornada de desenvolvimento, a Ambev On – plataforma de aprendizagem da companhia, é uma forte aliada. Dividida em dois grandes pilares de conhecimento voltado para os colaboradores e público externo, a plataforma permite que as pessoas acessem conteúdos variados voltados ao crescimento profissional e individual.

“Quando iniciamos o processo de transformação do nosso negócio para plataforma, e da evolução cultural da Ambev, entendemos que precisávamos ‘sair de uma empresa que sabe tudo, para uma empresa que aprende tudo’, e por isso a Ambev ON é tão importante para gente. Acreditamos na cultura de aprendizagem contínua, conceito que mostra que as pessoas podem continuar aprendendo ao longo da sua carreira, sem necessariamente ter cursos formais sentados em uma sala de aula, mas sim, que podem aprender em qualquer momento, no seu tempo, com o formato que é mais adequado para cada um. Assim, nosso time se desenvolve, e continua evoluindo nosso negócio, com soluções inovadoras, gerando mais valor para o business”, afirma Illana Kern, People Design Director da Ambev para América do Sul.

Novos canais

Com intuito de gerar aproximação com públicos diversos, a Ambev On vem explorando novos canais e acaba de lançar uma Trilha de Agilidade, criada em parceria com a Ambev Tech, para ser disponibilizada no perfil da plataforma no TikTok. Com conteúdo nanolearning, os vídeos terão duração de até dois minutos, para serem consumidos de forma prática e descomplicada, fugindo dos formatos tradicionais maçantes de treinamentos corporativos.

“Acreditamos que o aprendizado pode ser de várias formas. Por isso, estamos usando uma rede de entretenimento para falar de educação corporativa por meio de conteúdo didático, de qualidade, com técnicas e metodologias úteis para o dia a dia das pessoas”, explica Illana Kern, People Design Director da Ambev para América do Sul.

Além dos perfis oficiais no LinkedIn, YouTube, Instagram e TikTok, Ambev On também conta com o podcast ‘Café No corre’, canal em que conta com a participação de convidados internos e externos, e que tem a proposta de promover conversas sobre o quanto o hábito da aprendizagem constante é importante. Para conhecer mais, basta acessar o site de Ambev On.

