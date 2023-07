Após denúncia, Fiscalização de Posturas embarga loteamento clandestino em Artur Nogueira

Dia Mundial do Rock: evento trará as banda “This Is It” e “Rolling Pappers Pure Rock” nesta quinta-feira, 13

O Dia Mundial do Rock será celebrado em Artur Nogueira no evento mensal do Cultura Rock desta quinta-feira, 13. Desta vez, a festa acontecerá na Pista de Skate “Hugo Carlstron” a partir das 20h com duas bandas, “This Is It” e “Rolling Pappers Pure Rock”.

A festividade musical fará parte da abertura do 1º Arraial Skate in Roça que tem apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através da secretaria de Cultura & Turismo. Assim, o objetivo desta quinta-feira, 13, além de comemorar o dia mundial do rock, é arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal para o Lar Renascer. A associação é uma casa de acolhimento que atende crianças e adolescentes em situação de risco. O intuito é integrá-los ao ambiente familiar.

This is it

O primeiro grupo musical a se apresentar é o “This Is It”, uma banda formada em 2022, que oferece uma experiência musical emocionante através de um tributo ao incomparável Michael Jackson. Com músicos experientes e de destaque na cena local do interior de São Paulo, cada membro traz sua vasta bagagem musical para recriar os sucessos atemporais do Rei do Pop com uma roupagem única.

Destacando-se como o único tributo ao Michael Jackson em solo nacional com vocais femininos, esta imprime nas performances uma paixão por Michael, garantindo uma experiência verdadeiramente inesquecível em cada show.

Rolling Pappers Pure Rock

“Os Pappers” trazem o mais Pure Rock desde 2010. O repertório traz releituras do Classic Rock desde a década de 60 até os mais contemporâneos, com destaque para os clássicos do Pop Rock dos anos 80, com versões inusitadas que traduzem a originalidade em suas apresentações.

