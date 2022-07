Após 3 anos sem acontecer, Prefeitura retoma Festa do Migrante em Artur Nogueira

Evento acontece dias 23 e 24 de julho, e reunirá shows musicais, barracas de comidas e bebidas dos ambulantes e feirantes nogueirenses, e muito mais

Após três anos sem ser realizada, a tradicional Festa do Migrante volta a agitar Artur Nogueira. O evento já tem data marcada para 23 e 24 de julho, no Cinturão Verde da Rua Duque de Caxias, próximo a feira de domingo.

Diversas atrações prometem animar moradores e turistas que passarem pelo local, com shows musicais; barracas de comidas e bebidas dos ambulantes nogueirenses, dentre outras ações que irão compor a rica programação.

A festa acontece através de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a Rádio Cabocla e a Associação de Feirantes e Ambulantes.

Para o prefeito Lucas Sia, o evento se tornou um grande sucesso por unir o que há de melhor na cidade. “Artur Nogueira é conhecida como Berço de Amizade por ser tão receptiva e por sempre abraçar quem chega de fora. A festa evidencia tudo isso e proporciona momentos de confraternização e união entre o povo nogueirense, sejam aqueles nascidos aqui ou os que se tornaram nogueirenses de coração”, enfatizou.

O secretário de Cultura & Turismo Renato Carlini destaca que a festa também busca ressaltar e valorizar as tradições gastronômicas e musicais de todas as regiões do Brasil. “Nossos feirantes e ambulantes já oferecem suas delícias gastronômicas semanalmente nas feiras, e a Festa do Migrante dará um gás maior. O público também pode esperar por excelentes shows musicais, com diversidade de ritmos e estilos”, disse.

A programação, com as descrições dos shows e seus respectivos horários, será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Artur Nogueira.