Antes exclusivo de Campinas, Artur Nogueira faz história ao sediar Taça das Favelas

Concurso acontece entre os meses de fevereiro e maio para servidoras lotadas na Secretaria de Educação; premiações envolvem frigobar e micro ondas

A merenda é um dos momentos mais aguardados pelos estudantes de Artur Nogueira. Pensando nisso, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, anuncia uma iniciativa que valoriza as profissionais que se dedicam diariamente em prol da alimentação escolar.

“Estrelas do Sabor” é o concurso culinário, promovido exclusivamente para servidores que exercem as funções de cozinheiras ou auxiliares de cozinha da Prefeitura, com o tema: Descobrindo novas receitas.

LEIA TAMBÉM:

As inscrições estão abertas até o dia 21 de março, e podem participar as cozinheiras e auxiliares de cozinha que sejam funcionárias da Prefeitura Municipal, que estejam restritas na Secretaria de Educação, e que desempenhem funções em Unidades Educacionais Municipais e Escolas Estaduais por força do Convênio e nos Centros de Referência (Craee e Cratea).

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que a iniciativa surgiu com objetivo de valorizar os profissionais da alimentação escolar nogueirense. “Precisamos reconhecer o trabalho lindo que as cozinheiras desempenham diariamente. Além disso, esse concurso vai engajar a equipe, desenvolver novas habilidades, ampliar as receitas no cardápio das escolas e claro, divulgar todos esses talentos à população”, pontua.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e enviar junto com uma foto do prato montado, para o e-mail: [email protected]. O prazo limite para envio é até o dia 21 de março, às 17h.

A ficha de inscrição, bem como todos os detalhes e regras de participação, estão disponíveis na página oficial da Prefeitura, através do link: https://arturnogueira.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/07/CONCURSO-RECEITAS-revisado.pdf.

Descobrindo novas receitas

O tema desta edição do concurso é Descobrindo novas receitas. A secretária de Educação Débora Sacilotto explica a ideia: “Sabe aquela receitinha que as crianças iriam amar? O cardápio escolar é pensado por nutricionistas e exige que a alimentação seja balanceada e principalmente, saborosa. Com base nos ingredientes existentes em nosso cardápio, nossas cozinheiras vão criar receitas novas, que poderão compor o cardápio durante o ano letivo”.

Cada participante deverá apresentar apenas uma receita com as seguintes características:

• Receita salgada;

• Composta por um elemento principal e até dois acompanhamentos;

• Os ingredientes devem ser aqueles que fazem parte da merenda escolar;

• Deverá ser inédita, ou seja, não deve estar no cardápio da merenda escolar;

• Os equipamentos e utensílios utilizados deverão estar disponíveis nas Unidades Educacionais.

As concorrentes inscritas poderão fazer o teste dos pratos na própria Unidade Educacional em que trabalham, e o Departamento de Nutrição fornecerá os ingredientes necessários.

Premiação

Duas participantes serão premiadas. Em 1° lugar, a vencedora terá a oportunidade de ganhar um frigobar e em 2° lugar, um micro ondas.

Todas as inscritas receberão certificado de participação e terão oportunidade de incluir as receitas na merenda escolar.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui