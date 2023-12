Ambev encerra mais uma edição do seu programa de aceleração de lideranças negras e amplia oportunidades para colaboradores

À plateia de gestores públicos do Tech Gov Forum SP foram apresentados avanços em Transformação Digital adotados pelo órgão de trânsito paulista

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) participou do Tech Gov Forum SP “Governo Digital e a Transformação Total da Sociedade”, na semana passada, realizado no Centro Brasileiro Britânico (CBB), na capital paulista. A direção da autarquia destacou, em dois painéis, os cases de sucesso relacionados à automação e transformação digital progressiva do órgão, metas decorrentes dos pilares da nova gestão (Integridade, Transparência e Eficiência), capazes de garantir a segurança no trânsito paulista e a excelência nos serviços prestados ao cidadão. O evento foi organizado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp).

O diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio de Sá, foi um dos painelistas do tema “Gestão da Tecnologia da Informação, Governança e LGPD”. Já o diretor de Sistemas do Detran-SP, Paulo Loesch, integrou o debate sobre “Datacenter, Cloud e Computação de borda: Novas possibilidades e Infraestrutura de TIC”.

LEIA TAMBÉM:

Mereceram destaque durante o encontro avanços em proteção de dados pessoais, segurança da informação, produtividade e colaboração, Inteligência Artificial, “Internet das Coisas” e “Cloud Computing”. Essas tecnologias disruptivas não só interferem na agilidade dos processos e produtividade nos órgãos públicos, como também garantem progressivamente a entrega de serviços de melhor qualidade aos cidadãos.

Dentre as inovações do Detran-SP apresentadas no evento estão as ferramentas de segurança que evitam fraudes, acessos indevidos e ajudam a coibir ataques, adotadas pela nova gestão do órgão. A diretoria também destacou as capacitações frequentes do corpo de servidores de diferentes áreas, promovidas para uso progressivo da tecnologia na autarquia. Além disso, foram enumeradas medidas decisivas no processo de Transformação Digital da instituição, como a instalação e configuração de firewalls nas unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo, que ajudam no controle de filtragem de conteúdo, além do monitoramento de tráfego, segurança do Wi-Fi, entre outros recursos. O objetivo da autarquia é se firmar como o melhor órgão de trânsito do País, referência em segurança viária e em qualidade dos processos.

Paulo Loesch, diretor de sistemas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, ressaltou a importância das soluções que vêm sendo implantadas: “O Detran-SP está empenhado em realizar grandes transformações digitais, com foco no ambiente em nuvem e na segurança da informação, que irão trazer maior integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados, além da segurança das informações”, contou. “Assim, estamos mitigando os impactos de possíveis ataques no nosso sistema para a sociedade paulista. Tais medidas são essenciais para alcançar o objetivo de um Detran-SP mais digital e ágil, com serviços que visam simplificar a vida do cidadão, tornando-o o foco da transformação digital”, completou.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui