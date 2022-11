Ambev dá visibilidade a empreendedores pretos e cede espaço de seus comerciais para profissionais parceiros

Ação “Novembro Preto” levantada pela empresa vai promover e dar visibilidade a negócios dos seus parceiros na programação da Globo

A Ambev vai destinar parte dos seus espaços de mídia na TV Globo e em outros meios para a valorização de empreendedores pretos. A campanha “Novembro Preto” é uma ação da companhia para reforçar o seu compromisso pela equidade racial e promover a inclusão produtiva.

O ecossistema da Ambev é diverso e, entre parceiros e fornecedores, conta com uma base composta por mais de 800 profissionais autodeclarados pretos ou pardos. Somente durante este ano, foram movimentados mais de R$106 milhões em negócios gerados com empreendedores pretos. Recentemente a companhia lançou o Bora, programa com o qual pretende impactar 5 milhões de pessoas, gerando oportunidades de capacitação, emprego e renda.

LEIA TAMBÉM:

“A ação Novembro Preto é uma forma de valorizar nossos parceiros, falar de Consciência Negra, ainda mais neste momento de grande audiência, com a grade tomada por Copa do Mundo e Black Friday. O nosso objetivo é gerar oportunidades, por meio da inclusão do nosso ecossistema, influenciando positivamente clientes, fornecedores, consumidores e inspirar a sociedade”, afirma Caio Augusto Miranda Ramos, Diretor de Sustentabilidade da Ambev, executivo responsável pela ação com fornecedores pretos a partir da Aceleradora 100+.

O movimento começou com uma pauta editorial no programa Encontro, oportunidade em que três fornecedores negros da Ambev estiveram presentes para falar sobre a causa e seus negócios junto com os apresentadores Manoel Soares e Patrícia Poeta. Continuando a aprofundar o assunto, um programete exclusivo irá ao ar no dia 25 de novembro, no intervalo do Jornal Nacional. A pauta também estará presente em mais dois editoriais, no É de Casa do dia 26 e no Domingão com Huck, do dia 27, o qual também contará com a presença de um parceiro da Ambev. E para sustentar esta história, mais quatro filmes irão contar com a presença de quatro empreendedores e serão veiculados na grade comercial da Globo.

As ativações, contam com a presença de parceiros reais, integrantes da base de parceiros da Ambev. Inicialmente, a campanha terá a participação de dois bares e cinco fornecedores parceiros de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro – Zanzi Bar (BA), Boteco da Dona Tati (SP), Barkus Educacional (RJ), Agência Boutique.08 (SP), FR Brindes (SP) e Diversidade.io (SP) e Da Minha Cor (SP)

A campanha “Novembro Preto” foi criada pela Agência Africa e terá filmes e ativações nos programas Encontro com Patrícia Poeta, É de Casa e Domingão com Huck, com inserções a partir até o próximo domingo.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui