Ambev abre inscrições para programa de Estágio regular e 50+ em Jaguariúna

Processos seletivos serão 100% online e inscrições vão até 31 de outubro; selecionados do 50+ irão receber treinamento em pacote office e Power BI

A Ambev, dona de marcas como Brahma, Skoll e Colorado, está com inscrições abertas para mais um programa de estágio. Desta vez, as vagas são para o Centro de Serviço Compartilhado (CSC) de Jaguariúna, em São Paulo, e estão sendo divididas em dois pilares: estágio regular e 50+. O objetivo é promover uma maior diversidade e interação entre gerações ao longo do processo para fomentar a inovação e criatividade. Em ambos os programas, é necessário estar cursando o penúltimo ou o último ano da graduação de qualquer curso, ou seja, com formação prevista para até dezembro de 2023. As inscrições vão até 31 de outubro pelos respectivos sites.

Ao todo, são 14 vagas, sendo 12 para o estágio regular, número que pode aumentar caso sejam identificadas mais pessoas com o perfil da companhia na etapa final, e 2 para o estágio 50+.

“O programa 50+ ainda está em uma fase piloto, por isso o número de vagas é reduzido. Apenas no Sudeste, existem mais de 108 mil pessoas com 50 anos ou mais matriculadas em alguma universidade. Vimos aqui a chance de darmos um primeiro passo e oferecer uma oportunidade para fomentar a inclusão desses estudantes no mercado de trabalho e promover uma troca bacana entre as mais diversas gerações que pensam além dos rótulos assim como nós”, comenta Luis Felipe Krugel, Gerente de Gente e Gestão do CSC Ambev.

Além dos benefícios tradicionais da Ambev, como vale alimentação, vale transporte ou fretado, Gente 360º, ZenKlub, Gympass, seguro de vida, assistência médica e odontológica e apoio contábil, os candidatos do estágio 50+ também serão contemplados com um treinamento em Excel, Word, Power point e Power BI.

Tanto no estágio regular quanto no estágio 50+, a carga horária é de até 6 horas por dia, e o trabalho será feito de forma híbrida, sendo duas vezes por semana de forma presencial e três de forma remota. As vagas são para a unidade de Jaguariúna, mas a Ambev está aceitando candidatos de cidades vizinhas como Campinas, Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Americana, Valinhos, Barão Geraldo, Amparo, Ouro Verde e região.

Link para inscrição do 50+: https://ambev.gupy.io/jobs/1215398

Link para inscrição do regular: https://ambev.gupy.io/jobs/1236269