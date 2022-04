Amantes do automobilismo aderem cada vez mais ao kartismo

Grande parte dos 54 campeonatos sediados no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, contam com pilotos que antes apenas acompanhavam a Fórmula 1 pela TV

É regra, entre os amantes do automobilismo, cumprir o ritual mensal de assistir as etapas da Fórmula 1, pela televisão, e conferir os bastidores do campeonato por meio da série veiculada numa das principais plataformas de streaming. Mas, muitos dos apaixonados por velocidade não se contentam apenas em torcer e acabam se aproximando do kartismo para sentir a emoção de pilotar numa pista. É assim que começou boa parte dos 54 campeonatos sediados hoje no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia.

De acordo com Reimar Monteiro, idealizador dos campeonatos Talent Kart Cup (TKC) e Talent Kart Indoor (TKI), de karts próprios e alugados, respectivamente, a maioria dos pilotos chega ao kartismo e aos campeonatos pela paixão pelo automobilismo.

“Sim, com certeza todos ali são amantes do automobilismo. É quase que uma religião. Acredito que a divulgação do esporte, seja fórmula ou turismo, desperta a curiosidade das pessoas, que então procuram o kart para tirar a dúvida. Aí vira paixão à primeira vista”, salienta.

Monteiro lembra que tanto o kart quanto carros maiores, de competição, não têm nada a ver com carros de rua. “São conduções totalmente diferentes. E é esse tipo de pilotagem (de competição) que encanta as pessoas, criando cada vez mais adeptos”, analisa.

O TKC teve início em 2018, conforme Monteiro, está em sua 5ª temporada, e surgiu com o intuito de ser um campeonato de baixo custo e alto equilíbrio de motores, com o trabalho de apenas um preparador para os 16 pilotos, em motores F400 de 21 HP. Já o TKI nasceu de uma ideia entre amigos, em 2020, como uma opção mais barata para quem não tinha kart próprio, “e se tornou um campeonato muito equilibrado, com boas disputas e alto nível de pilotagem”, ressalta Monteiro. Atualmente, conta com 32 pilotos no total.

Para Reimar Monteiro, o kartismo como esporte só produz benefícios aos praticantes. “Se não fosse o kart já pesaria mais de 100 quilos! A paixão pelo esporte faz você se adequar. Conheço pessoas que emagreceram para ganhar performance, entraram em academia e até pararam de beber. A questão da disciplina também evolui muito, pois você separa as coisas: lugar de correr é na pista de corrida, não na rua do bairro ou rodovias. Também exercita a concentração e alivia o estresse”, finaliza.

Paixão pelo automobilismo e baixo custo

Outro idealizador do Talent Kart Indoor, juntamente com Reimar Monteiro, é o piloto Leandro Justino, que há quatro anos conheceu o kartismo numa brincadeira entre amigos. Ele conta que também começou a praticar o esporte por conta do automobilismo. “Sem dúvida, o que me levou à prática do kart de aluguel foi a paixão pelo automobilismo, além do baixo custo. Depois ficou sério e acabou virando uma competição”, explica.

Para Justino, o kartismo é um excelente esporte para fazer amizades dentro e fora das corridas. Além disso, ele diz que o esporte influenciou positivamente em sua vida. “O kartismo trouxe mais confiança e determinação para mim, mudou meu condicionamento físico e mental”, revela.

Além do TKC, entre os campeonatos de kart próprio sediados no San Marino, divididos por faixa etária, também estão a Copa San Remo, o Fanatici Kart, Fanatici Rok Cup, F-Racers e Kart PD’ Chumbo. Nesta modalidade, especificamente, é possível começar no esporte a partir dos 6 anos.

Já entre as competições de kart de aluguel sediadas no complexo, que utilizam a frota do San Marino, estão a FKart, o Grupo Kart Entre Amigos (GPKA), o Tartarugas Ninjas, Kart Drivers, a FK 1, além do Talent Kart Indoor (TKI). Neste caso, para ingressar no esporte é preciso ter mais de 13 anos.

Ainda há outras 42 competições eventuais que acontecem no complexo, reunindo grupos de amigos apaixonados por automobilismo e velocidade.

O Kartódromo San Marino conta com uma equipe especializada para dar suporte aos visitantes, principalmente quem não têm nenhuma experiência em pilotagem. Para participar das corridas de kart de aluguel, além de ser maior de 13 anos de idade, é preciso agendar um horário previamente e apresentar documento com foto. Mais informações pelo telefone (19) 3833-1818 e pelo WhatsApp (19) 99119-9895.