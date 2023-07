Amanda Souza estreia como co-host em participação especial ao vivo no reencontro do ‘Casamento às Cegas 3’ na Netflix

Instalados na Entrada Árvores, equipamentos contam com tecnologia da BMW/Mini; carga é gratuita para todos os clientes do empreendimento

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae + brMalls, traz mais um benefício aliado à sustentabilidade para seus clientes: carregadores para carros elétricos. Duas unidades de Wallbox serão instaladas na Entrada Árvores, em parceria com a Concessionária Germânica. Os carregadores estarão disponíveis gratuitamente para os clientes a partir de 12 de julho.

O aparelho, com tecnologia BMW/Mini, é compatível com 90% dos veículos elétricos comercializados no Brasil, para carregamento rápido (7,4 kW).

As vagas serão estilizadas pelo artista plástico Guaen, que tem 25 anos e já fez a caracterização dos postos de carregamento para carros elétricos na concessionária Germânica/BMW. Com trabalhos expostos na Europa, Guaen preparou um projeto exclusivo para as vagas elétricas do Parque D. Pedro Shopping.

LEIA TAMBÉM:

“Este é mais um passo do Parque D. Pedro Shopping no caminho da sustentabilidade. Atingimos a marca de Aterro Zero, tratamos todo o esgoto produzido e trabalhamos para incentivar também em nossa comunidade essa responsabilidade com o meio ambiente. Quem vier ao Parque D. Pedro Shopping sabe que está vindo desfrutar de um momento de lazer, viver uma experiência em um empreendimento que causa o menor impacto ambiental. E, se tiver um automóvel elétrico, tem o conforto e a facilidade de recarregar a bateria de maneira gratuita”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque D. Pedro Shopping.

A presença de automóveis elétricos vem crescendo no Brasil. Com 6.435 emplacamentos, maio registou um recorde de vendas de veículos leves eletrificados, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Com esse resultado positivo, já são mais de 152 mil veículos em circulação no país desde 2012. Os números consideram todos os tipos de veículos leves com algum tipo de eletrificação, como híbridos, híbridos plug-in e 100% elétricos.

O estado de São Paulo registra a maior parte dos emplacamentos. Somente neste ano, de janeiro a maio, foram 8,9 mil veículos vendidos no estado, com Campinas ficando atrás apenas da capital entre os munícipios paulistas. No ranking geral da ABVE, Campinas é a 10ª cidade com maior número de emplacamentos em todo o país.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui