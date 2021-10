Alunos da rede municipal de Holambra são semifinalistas do concurso EPTV na Escola

Três alunos do 9º ano da escola municipal Parque dos Ipês se classificaram para as semifinais da 22ª edição do concurso EPTV na escola, que anualmente seleciona as melhores redações da região. Brenda Aparecida Ferreira, com “Liberdade ou represália”, Mateus José de Campos, autor de “O vírus da falta de empatia na sociedade” e Sofia Comucci Junqueira Gonçalves, autora de “A pior pandemia”, ficaram entre os 283 escolhidos de um total de 9.570 participantes, representantes de 403 escolas. Agora os holambrenses aguardam a escolha dos 10 finalistas do concurso. O tema este ano foi “pandemia da intolerância”.

“Além do talento desses estudantes com as palavras, a classificação reforça a qualidade das aulas de produção de texto que temos na rede municipal, mesmo em um ano tão difícil para as escolas em razão da pandemia. Espero que sirvam de inspiração para outros alunos no concurso do ano que vem”, afirmou a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo.