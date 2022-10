Professores de Engenheiro Coelho – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na última semana mais um treinamento para a utilização do ‘Espaço Maker’, instalado no Centro de Ciência e Tecnologia ‘Marcia Schenk Janotti’, na Escola Odécio Forner.

Durante as aulas, os professores puderam descobrir diversas formas de interagir com o espaço, que está disponível para os alunos durante as aulas. De acordo com Cilene Aparecida Hornhardt, professora de robótica, esse é o terceiro treinamento realizado este ano para os professores.

“Esse é o terceiro treinamento desse ano, de quatro que teremos, faltando apenas um que será realizado em dezembro. Tivemos 15 professores de todas as escolas do município”.

Professores de Engenheiro Coelho

O processo de formação dos professores é feito de forma continuada e os temas abordados são diversos. “Os professores estão realizando a construção de uma cancela de supermercado e uma maquete hospitalar, visando a abordagem de conteúdos interdisciplinares, sob o uso da cultura maker, steam e robótica emocional”, afirmou Hornhardt.

LEIA TAMBÉM:

Para o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, o investimento na capacitação dos professores vai ajudar os alunos a serem inseridos no mundo digital. “Estamos investindo no presente, pensando no futuro dos estudantes, para que eles possam aprender hoje e usar no marcado de trabalho. Isso é de suma importância para criamos profissionais que pensam no mundo digital”.

Espaço Maker

O espaço maker é formado por uma série de equipamentos, como impressora 3D, máquina de corte laser, máquina CNC, furadeira, serra tico-tico, ferramentas diversas e outros. Esses recursos são utilizados para agilizar o serviço e viabilizar peças que possuem um certo grau de precisão, durante o processo de aprendizagem.

A metodologia de aprendizagem criativa, que passa a ser aplicada na escola, consiste na conexão de blocos eletrônicos para a criação de experiências que simulem a vida real. Tudo é feito a partir da linguagem de programação, elétrica, eletrônica e robótica.

Professores de Engenheiro Coelho

Professores de Engenheiro Coelho

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui