Adega de Campinas é multada por manter funcionários sem máscara em meio à pandemia

Dos 500 pacientes inicialmente atendidos gratuitamente, 13 tiveram resultado positivo para câncer de próstata

Por trás de uma ação solidária, há um contingente de profissionais de diferentes áreas, uma vasta estrutura de apoio e recursos médico-hospitalares que salvam vidas. A Campanha Sábado sem Câncer, realizada em novembro do ano passado, no Centro de Oncologia Campinas, serviu não apenas para oferecer exames gratuitos de câncer de próstata a 500 homens de Campinas e região, como para diagnosticar e cuidar de 13 casos positivos. Também forneceu subsídios para a elaboração de um estudo capaz de traçar um perfil da saúde masculina durante a pandemia do coronavírus, momento em que a Covid-19 consume a maior parte dos esforços da saúde mundial.

Organizada em parceria pelo Centro de Oncologia Campinas (COC), Ramos Medicina Diagnóstica, Próton Diagnósticos, Laboratório Multipat, Hospital Centro Médico Campinas e Santa Casa de Campinas, a ação que se propôs a identificar e tratar o câncer de próstata dentro da Campanha Novembro Azul trouxe ao Sistema Único de Saúde (SUS) uma economia de R$270.550,07 mil. Esse foi o valor gasto para avaliar, examinar e tratar os 500 pacientes inicialmente atendidos, segundo valores estabelecidos por convênios médicos.

Nesta quarta-feira, 19, houve a apresentação dos dados finais da campanha, para marcar o encerramento da ação solidária iniciada ainda em novembro passado. O caminho até o diagnóstico e tratamento seguiu por etapas que dificilmente seriam cumpridas em espaço de tempo tão curto e de maneira tão completa, ainda mais em tempos de pandemia.

No Centro de Oncologia Campinas, os pacientes, após a triagem para elaboração do cadastro, passaram por avaliação clínica e realizaram, no próprio local, a coleta de material para o exame de PSA, que mede o nível de uma substância produzida pela próstata – Antígeno Prostático Específico. Em poucos dias, todos os que foram examinados receberam os resultados. Aqueles que apresentaram indicativos da doença, foram contatados e deram sequência à investigação e diagnóstico.

Na ocasião, 60 pacientes tiveram resultado suspeito no toque retal e 38 apresentaram resultado alterado para o exame de PSA – nove deles tiveram toque retal positivo e PSA alterado. Os cuidados tiveram sequência com os exames de ressonância magnética realizados por 37 pacientes.

Com base nos resultados dos exames clínicos, PSA e imagens, 18 dos 500 homens atendidos inicialmente no COC foram encaminhados à biópsia, sendo que 13 deles tiveram positivo para câncer de próstata. Como se propunha o Sábado sem Câncer, os tratamentos indicados nos casos positivos tiveram início. Sete pacientes foram encaminhados à radioterapia, dois para a terapia hormonal, um para a cirurgia e três seguiram para a realização de acompanhamento com nutricionista.

O médico Fernando Medina, um dos idealizadores da campanha Sábado sem Câncer, salienta a importância dos resultados. “Esta é uma ação de cuidado completo. Examinamos 500 pessoas, mas o alcance da campanha é muito maior que isso, porque essas pessoas foram orientadas sobre a doença e puderam levar esse conhecimento adiante para tantas outras pessoas. A população que soube da ação foi orientada e pôde procurar atendimento médico”, afirma.

“Quem nos procura na campanha é quem realmente precisa de atendimento, a população necessitada. O fato de ter feito o diagnóstico e já proporcionado tratamento para essas pessoas melhora muito a qualidade de vida delas, porque você pega a doença no princípio, proporciona um tratamento necessário para que tenha uma resolutividade rápida”, reforça a médica do Centro de Oncologia Campinas, Mary da Silva Thereza.

Fernando Medina lembra ainda que ações como a do Sábado sem Câncer mostram o quanto é possível realizar ações em favor da saúde da população. “Mutirões como o que fizemos chamam a atenção das pessoas e mostram que é possível buscar a cura para as doenças. Todos sabemos que mais cedo ocorrer o diagnóstico maiores são as chances de cura”, destaca Medina.

O oncologista cita coo exemplo a casuística do COC para o câncer de próstata. “O COC avaliou 463 pacientes que passaram pelo nosso centro entre 2000 a 2020. Noventa por cento deles tiveram sobrevida de cinco anos após o tratamento. Já a sobrevida de dez anos chegou a 87%. Ou seja, essas 13 pessoas que foram diagnosticas na campanha têm quase 90% de chances de terem dez anos de vida saudável”.

Perfil

O compilamento das informações obtidas no atendimento do Sábado sem Câncer reforça o sucesso na missão de atender a parcela da população mais necessitada. Mostrou que 5,4% dos pacientes não possuíam nenhum grau de escolaridade e que apenas 17% possuíam Ensino Superior completo ou incompleto.

Para pode traçar o perfil de risco de contrair câncer de próstata, a raça dos pacientes atendidos foi especificada nas fichas de participação da campanha. “A raça negra tem um fator de risco para o câncer de próstata duas vezes e meia maior”, detalha Medina. Dos 500 pacientes, 25,4% eram negros, 67,2% brancos e 7,4% de outras raças. Durante a avaliação clínica, 27,8% disseram possuir histórico familiar para a doença.

Com base na pontuação de indicativos atribuída aos pacientes após os exames clínicos, que inclui histórico familiar da doença, idade, raça e queixas urinárias, entre outros, 7% dos 500 homens examinados foram incluídos no grupo de risco mais alto para a doença.

Perto de 100 voluntários, entre profissionais da saúde (56), médicos (16) e pessoal de apoio trabalharam no Sábado sem Câncer para cumprir a meta de realizar 500 atendimentos.

Sobre o câncer de próstata

Cerca de 1,3 milhão de novos casos de câncer de próstata devem ocorrer neste ano no mundo. No Brasil, a previsão é que a doença atinja quase 63 mil homens este ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de próstata é o segundo mais comum no Brasil entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma).

Cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exames), pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do País e pelo aumento na expectativa de vida do brasileiro.

Sobre o COC

O Centro de Oncologia Campinas atende pelo menos 30 convênios médicos para oferecer diferentes serviços. Dispõe de renomado corpo clínico e eficiente equipe multidisciplinar para oferecer todos os níveis de cuidados aos pacientes, incluindo serviços complementares ao tratamento. Possui Centro Cirúrgico, salas de imagens, de quimioterapia e de radioterapia. O Centro de Oncologia Campinas está localizado à Rua Alberto de Salvo, 311, Barão Geraldo, Campinas. O telefone de contato é (19) 3787-3400.