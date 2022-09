Acessibilidade e pertencimento: grupos de autenticidade da Ambev discutem ações voltadas à inclusão de PCDs

Formado pelos próprios colaboradores da companhia, uma das iniciativas propostas pela Ambev é voltada para a representatividade e inclusão de pessoas com deficiência

Um dos temas abordados durante o mês de setembro é a importância da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Declarado Setembro Verde, desde 2015 o mês recebeu o título por abrigar o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro.

Sabendo da relevância do assunto, a Ambev reforça os seus compromissos para incluir e empoderar grupos tidos como minoritários e, entre as iniciativas promovidas pela companhia, está a criação de grupos de autenticidade que buscam fomentar ações voltadas à inclusão, e um deles é o IPA – Improve People Accessibility, especificamente formado para dar representatividade e inclusão a pessoas com deficiência.

O colaborador Lucas Silva Lopes, 26 anos, é PCD e há 2 anos faz parte do time responsável por atender as demandas jurídicas da Ambev CSC – operação localizada em Jaguariúna. Ele é um dos membros do IPA e, antes mesmo de trabalhar na companhia, já tinha olhar atento à mobilização da empresa para as iniciativas de Diversidade e Inclusão.

“Na Ambev eu encontrei um ambiente muito acolhedor, com mega abertura para construção de um ambiente inclusivo e que me ajudou a entender que também tenho o direito e o potencial para sonhar grande. Estamos avançando nas pautas de reconhecimento e remoção de barreiras para entender que há múltiplas formas de se fazer existir no mundo, de fazer as coisas e que todas elas são válidas. Afinal, um belo brinde só é possível quando você tem muitas pessoas e diversidade para compartilhar com você.”, ressalta Lucas.

Responsável por engajar ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e corpos não normativos, o IPA é composto por colaboradores (com e sem deficiência) de diferentes regiões do País e representantes da alta liderança. Nele, os participantes têm a oportunidade de endereçar ações voltadas para o alinhamento sobre acessibilidade arquitetônica e comunicacional, além de contribuir para o letramento dos colaboradores sobre a pauta como um todo.

