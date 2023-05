ACE Holambra promove Curso de Oratória para quem deseja dominar as técnicas de falar em público

Cerca de 6 mil pessoas passaram pela região do Moinho Povos Unidos e pela Rua da Amizade para conferir a celebração do Dia do Rei e a Festa do Trabalhador, realizados no dia 30 de abril, em Holambra.

As comemorações começaram logo cedo, com a mais tradicional prova de pedestrianismo do município, a Corrida do Rei. A prova reuniu cerca de 500 atletas amadores e profissionais. Michele Helena Angeloni Sobreiro participou pela segunda vez. “Correr em casa sempre é uma emoção maior. Além disso, este ano o percurso está mais plano, o que possibilitou curtir os pontos turísticos durante a corrida”, disse a moradora do Jardim das Tulipas. Aos 39 anos, ela conquistou o 19º lugar geral e o 2° em sua categoria. “Desta vez a participação foi ainda mais significativa, pois corri com um grupo e o companheirismo conta muito”.

O analista de sistemas Aldo Guzman mora em Holambra há 1 ano e fez a sua estreia no evento. Ele também elogiou o novo percurso. “Mais rápido, perfeito para quem quer melhorar performance. O antigo trajeto da lagoa é meio penoso para a maior parte dos corredores”, disse. “Adorei poder correr na minha cidade juntando a prática de esporte e cuidados com a saúde”.

Em seguida, quem ficou curtindo o principal cartão postal da cidade teve a oportunidade de conferir as apresentações preparadas para a celebração do Dia do Rei, uma das mais importantes festividades da Holanda. A versão brasileira desta tradição contou com a participação da Orquestra de Viola Caipira, do Grupo de Dança Folclórica Holandesa, dos Gaiteiros e da Fanfarra Amigos de Holambra. Em dia de festa, o bolo não poderia faltar e ele foi servido gratuitamente acompanhado de um cafezinho.

O empresário Rodrigo dos Santos veio de Cubatão, litoral de São Paulo, com a esposa e a filha, e se encantou com o que viu. “Gostei da orquestra, do pessoal dançando com tamancos, do ritmo, do prefeito animado e envolvido. Foi muito top. Show mesmo”, disse.

A festividade, que faz parte do calendário do município, passou a integrar, em 2017, o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado de São Paulo. Ela contou, esse ano, com a presença do prefeito da cidade, Fernando Capato, do vice, Miguel Esperança, do ex-prefeito Celso Capato, de diretores municipais, vereadores e da cônsul-geral dos Países Baixos em São Paulo, Wieneke Vullings. “Parabéns por comemorarem essa data aqui também. Este é um dia de união e muita diversão”, falou Wieneke, que assumiu o cargo no ano passado. “Eu me sinto em casa em Holambra, pois aqui lembra muito a cidade onde nasci. Com certeza eu irei voltar”, disse.

Festa do Trabalhador lota Rua da Amizade

Também no domingo, no período da noite, foi realizada em Holambra a tradicional Festa do Trabalhador, na Rua da Amizade (Rua Coberta), com show do Exalta. A banda conta com integrantes da formação original do Exaltasamba e levou ao palco um repertório repleto de clássicos do samba e pagode eternizados nas vozes de Chrigor, Péricles e Thiaguinho, que atualmente estão em carreira solo. A apresentação de abertura foi do Grupo Pura Opção.

A vendedora Graziele Aparecida Roque foi ao evento com familiares e amigos e aprovou a festa. “Eu amei. Tudo bem organizado, segurança, estrutura e ambiente familiar”, falou ela, que vive no Morada das Flores. “Esse tipo de festa da Prefeitura deixa todo muito feliz: população e comerciantes. Só tenho a agradecer. Eu amo muito quando tem esses eventos. Sempre participo”.

Isabella Finarde Souza Lima, de 20 anos, saiu de Campinas para conferir o show com o namorado. “Gostei da estrutura e organização. Show assim é legal pois toda a família pode aproveitar. Foi muito divertido”, avaliou. O evento, promovido anualmente pela Prefeitura para celebrar o feriado do Dia do Trabalho, teve entrada gratuita e estrutura local de praça de alimentação.

