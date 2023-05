ACE Holambra divulga os ganhadores da Campanha App Premiado do Dia das Mães

A Prefeitura de Holambra concluiu nesta segunda-feira, 22, as obras de pavimentação asfáltica da Rua Ernesto da Silva, na região do Santo Antônio. Esta é a primeira via do bairro a receber infraestrutura, que contempla, além do asfalto, guia, sarjeta, drenagem e sinalização de trânsito.

O investimento é resultado de convênio firmado com o Governo do Estado por meio do programa Nossa Rua – e custou, no total, R$893 mil.

“É uma grande alegria finalizarmos este serviço que leva, pela primeira vez, asfalto ao Santo Antônio. Uma demanda antiga dos moradores”, disse o prefeito, que esteve no local na última sexta-feira, acompanhado do vice-prefeito, Miguel Esperança, para vistoriar o andamento dos trabalhos. “Estou certo de que essa melhoria irá trazer bem-estar, dignidade e segurança para os moradores”.

A produtora de flores Letícia Miranda Kortstee, de 26 anos, mora em uma chácara localizada na rua há 2 anos. Ela celebra a finalização das obras. “A rua ficou mais segura, mais larga, com sinalização e lombadas”, disse. “Além da segurança, trouxe uma enorme valorização para os imóveis do bairro”.

