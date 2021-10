Ação solidária no Parque D. Pedro Shopping resulta em 35 perucas a pacientes com câncer

Com 15 empresas, o CEO do Grupo Gether, Diógenes Malaquias, revela que com apenas uma sessão de mentoria é possível reverter quadros estagnados de crescimento

Crises podem impulsionar o surgimento de negócios criados por necessidade, mas esta pandemia não tem precedente. Segundo pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, o número de empreendedores iniciais (negócios com menos de 3,5 anos) motivados por necessidade saltou de 37,5% (2019) para 50,4% (2020), mesmo nível de 2002. Entre os empreendedores nascentes (negócios com até 3 meses de atividade), salto de 20,3% (2019) para 53,4% (2020), mesmo nível de 19 anos atrás.

Em Campinas, o primeiro semestre deste ano teve um aumento de 189,9% na abertura de empresas em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo relatório da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) com base em dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Foram abertas 7.051 empresas e encerradas 2.706, representando um saldo positivo de 4.345 empreendimentos. Na comparação, no período de janeiro a junho de 2020 foram ativados 2.432 e encerrados 1.843.

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o aumento foi ainda maior. De janeiro a junho de 2021 foram abertas 17.196 empresas e encerradas 6.392, enquanto no período de janeiro a junho de 2020 haviam sido abertas 5.858 empresas e encerradas 4.775. Um aumento de 193,55%. As cidades que percentualmente registraram a maior quantidade de abertura de empresas foram Monte Mor (aumento de 300%) na criação de novos negócios, Hortolândia (298,88%) e Santa Bárbara D’Oeste (253,4%).

Apesar do contexto adverso para negócios, os empreendedores precisam entender suas principais aptidões e possíveis nichos de atuação ou não conseguirão crescer. Poder contar com os conselhos de um profissional mais experiente e atento às tendências do mercado tornou-se quase um manual de sobrevivência no mundo dos negócios.

De acordo com a Associação Brasileira dos Mentores de Negócios (ABMEN), nos anos 2019 e 2020 o número de mentores de negócios disparou 78% em comparação a 2016, saindo de 8 mil para 35 mil mentores. Crescimento de 19,5%. Recorde de empreendedores acabou puxando o recorde de mentorias também, afinal, num mercado complexo no qual o consumidor muda constantemente de comportamento, ter alguém com experiência de mercado para aconselhar com eficácia pode evitar processos que retardariam o crescimento orgânico.

O mais importante nessa tendência de mentorias e consultorias é encontrar pessoas sérias do mercado, que ganham dinheiro do que oferecem ensinar – e não dos que vivem de vender mentorias somente. Um mentor competente deve ter a capacidade de analisar o negócio, descobrir falhas e conduzir o mentorado a um caminho com soluções assertivas.

O CEO do Grupo Gether, Diógenes Malaquias, é apaixonado por empreender e decidiu dividir sua bagagem de vida e portfólio de soluções para ajudar estrategicamente os negócios de outras pessoas. Com a experiência de quem tem uma holding com 15 empresas em diversas áreas, além de prestar mentoria, organizou uma fraternidade de empresários como um grupo de ajuda mútua. “A partir da consultoria do conhecimento de cada participante é formada uma mente única em prol de resolver os desafios de cada um.”, revela.

“Eu convivo com as dores de vários empreendedores e sei onde estão os gargalos dos negócios. Por isso tenho condições reais e sustentáveis de oferecer soluções que vão aumentar resultados e corrigir problemas”, diz sem hesitar. “Simplesmente uma sessão de mentoria tem esse poder de achar um ponto falho relevante no mentorado e arrumar de maneira rápida”. E cita rapidamente um de seus cases, o do gestor de tráfego (profissional responsável por gerenciar anúncios da conta online de uma empresa) Matheus Bertagna. “Logo na primeira mentoria identifiquei espaço para aumentar seu ticket de cobrança e passamos a trabalhar na persona dos seus clientes. Decidimos que ele focaria em empresas maiores apenas. O networking da fraternidade também o ajudou e ele conseguiu aumentar seu faturamento em 2,5 vezes em menos de 2 meses”.

Malaquias também cita exemplos com profissionais liberais, como médicos, arquitetos ou advogados. Na área da saúde, por exemplo, explica que um profissional recém-graduado na melhor faculdade do país pode entender tudo de sua especialidade de formação, mas pouco sobre como gerenciar um consultório, atrair mais pacientes, manter seu site atualizado com as últimas tendências de ranqueamento dos sites de busca, conduzir suas redes sociais de forma atraente e engajada, ou seja, transformar-se em um produto a ser consumido. Com o nutricionista Danilo Lamounier, Diógenes revela que o ajudou a caminhar para o mundo digital. Ao longo de um ano valorou sua consulta em mais de 100%, lotou agenda e trabalha atualmente na criação de infoprodutos na área de nutrição para distribuir seu conteúdo em maior escala.

Em tempos pandêmicos com mudanças importantes no comportamento do consumidor, ter a coragem de investir em uma mentoria para rever o atual modelo de negócio e se adequar à nova realidade pode ser a diferença entre ter um negócio ou “morrer na praia”.

Sobre Diógenes Malaquias, CEO Grupo Gether:

Apaixonado por empreendedorismo e transformar a vida das pessoas. Cria e maximiza o potencial de empresas através do conhecimento em gestão, marketing e tecnologia. Com formação em Engenharia de Produção na UFMG (sem nunca ter pegado o diploma), consegue através da disciplina tornar a vida mais leve, divertida e prazerosa.

Sobre Gether Fraternidade:

Fraternidade de empresários com o objetivo de ajuda mútua. A partir do conhecimento de cada participante é formada uma mente única em prol de resolver os desafios de cada um. O foco é desenvolvimento pessoal, tecnologia e marketing digital.

Sobre Mentoria Gether:

Um grupo de pessoas, guiadas pelo mentor, se reúnem em 10 encontros online para a resolução de problemas de cada membro. Um processo rápido com grandes resultados que transformam os negócios dos participantes.

Sobre Gether Holding:

Um Holding empresarial com 5 vertentes: poker, fintech, educacional, fitness e serviços internos (fábrica de software e agência de mkt digital que atendem apenas às empresas da holding). Um total de 15 empresas abaixo dessa estrutura.