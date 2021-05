Ação de Dia dos Namorados vai presentear casais em Jaguariúna

A prova pode ser realizada no CRAS mais próximo da residência do candidato

A Prefeitura de Jaguariúna publicou na edição desta terça-feira, 25, o edital do processo seletivo para a contratação de estagiários para a Administração, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O processo, totalmente on-line, é inédito na região e 100% gratuito.

Os candidatos que não têm internet em casa podem realizar a prova no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência. Para isso, ele deve ligar no Cras e agendar um horário para atendimento (Veja relação de telefones dos Cras abaixo). Quem preferir, pode fazer a prova pelo celular também pelo site do CIEE.

O cadastro de reserva para vagas em diversas áreas é para alunos de cursos dos ensinos médio, técnico e superior. As bolsas são de R$385 por mês (para nível médio e técnico, com jornada de 30h semanais) e de R$660 por mês (nível superior, também com jornada de 30h semanais), mais auxílio transporte municipal.

As provas on-line podem ser feitas no momento da inscrição (que é gratuita), no site do CIEE (www.ciee.org.br), no período de 31 de maio a 7 de junho. Os resultados serão publicados no site do CIEE e compartilhados nas redes sociais e site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br).



REGRAS

Para participar da seleção, o candidato deve estar regularmente matriculado, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas instituições de ensino de níveis médio, técnico e superior, ter no mínimo 16 anos completos no ato da inscrição, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso de homens) e não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura de Jaguariúna (exceto pessoas com deficiência).

CRAS – TELEFONES

Cras Nassif

3867-4822

99994- 5165 Whatsapp



Cras Cruzeiro do Sul

3867- 3918/ 3867-4046

99525-8999 Whatsapp



Cras Florianópolis

3937-4944

99983-6118 Whatsapp



Cras Centro

3837-3311/ 3837-3373

99996-5524 Whatsapp