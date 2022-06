Abertas inscrições para o Vestibulinho Etec do 2º semestre em Artur Nogueira

Veículo foi adquirido via convênio com o Governo do Estado de São Paulo, com intermediação do deputado federal Vanderlei Macris

A Prefeitura de Artur Nogueira foi contemplada com um novo caminhão pipa 0 Km. O veículo é avaliado em R$500 mil, e foi adquirido via convênio com o Governo do Estado de São Paulo, com intermediação do deputado federal Vanderlei Macris.

O caminhão integra e fortalece as ações de prevenção e de combate aos incêndios florestais no município, em conformidade com o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – Operação Corta Fogo.

O prefeito Lucas Sia frisa que, graças ao bom relacionamento da gestão junto ao Governo do Estado, Artur Nogueira já foi contemplada com inúmeros veículos, incluindo ambulâncias, caminhões, ônibus escolares, tratores, uma viatura do Programa Segurança no Campo, vans para transporte de pacientes, entre outros veículos e equipamentos.

“Já renovamos grande parte de nossa frota e assim temos conseguido proporcionar um atendimento ainda melhor à nossa população. Agradeço ao Governador Rodrigo Garcia e ao deputado federal Vanderlei Macris por confiarem em nosso trabalho e por terem esse olhar diferenciado para Artur Nogueira”, enfatizou o prefeito.

A entrega oficial aconteceu na última sexta-feira (27), durante visita do deputado ao município, e também foi acompanhada pelo vice-prefeito Davi Fernandes e pelo presidente da Câmara Municipal Zé Pedro Paes.

O caminhão 0 Km foi destinado à Secretaria de Segurança e Defesa Civil, e servirá para ampliar a capacidade de resposta e imprimir maior eficiência no combate aos incêndios florestais.