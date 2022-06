Abertas as inscrições de processo seletivo para Bolsista de Estímulo à Inovação do Sebrae

programação de filmes para o mês de julho na Biblioteca Municipal é voltada para o público jovem. Serão quatro sessões, sempre às 19h. A iniciativa é realizada por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som, instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por exibição. Recomenda-se, se possível, agendamento antecipado, disponível por meio do telefone (19) 3802-4423 ou presencialmente.

No dia 5 de julho será exibido “Soul”. A animação, com classificação livre, conta a história de Joe Gardner, um professor que sempre sonhou em ser músico de jazz. Porém, quando tem a chance de impressionar profissionais durante um ensaio aberto, sofre um acidente que faz com que sua alma seja separada do corpo e transportada para o “Seminário Você”, um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com almas em treinamento. Uma delas com uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no local.

Na semana seguinte, dia 12 de julho, entra em cena o longa “As crônicas de Nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa”, sobre as aventuras de quatro irmãos ingleses. Durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial eles são enviados para uma casa de campo. Um dia, Lucy encontra um guarda-roupa que a transporta para um mundo mágico chamado Nárnia. Lá eles se juntam ao leão mágico, Aslan, na luta contra a Feiticeira Branca. A classificação indicativa é 10 anos.

“Alice no país das maravilhas” será o filme em cartaz no dia 19. A animação, de 1951, voltada para todas as idades, mostra a ida da curiosa Alice ao maluco País das Maravilhas depois de seguir o apressado Coelho Branco. Lá ela conhece os irmãos gêmeos Tweedle-Dee e Tweedle-Dum, o Gato Risonho, a Lagarta, toma chá com a Lebre Maluca e o Chapeleiro Louco e participa de um jogo de crocket com a Rainha de Copas.

Para fechar as exibições do mês, no dia 26 de julho será vez de “Lady Bird: a hora de voar”. Nesta produção, Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia rejeitada por sua mãe. Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora. A classificação indicativa é 14 anos.

“Julho é o mês de férias e temos opções para os públicos infantil e juvenil”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “São produções bem interessantes. Fica o convite para que os pais acompanhem os filhos. Vale lembrar que a reserva dos lugares é recomendada para que todos possam se acomodar com conforto e segurança”.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores.