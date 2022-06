A Galinha Pintadinha, Fábio Porchat e shows são as atrações teatrais da semana em Campinas

Entre os shows estão o duo AnaVitória e o espetáculo “Queen Experience In Concert”. Para as crianças, a peça “A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha”, estará em cartaz até o final do mês. Fábio Porchat segue em cartaz também todos os finais de semana de junho. Os ingressos já estão a venda no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

O infantil “A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha” estará em cartaz este sábado, 11 e domingo, 12, às 15h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas e em todos os finais de semana de junho. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). Informações pelo telefone (19) 3294-3166. Nesta história, o Pintinho, fugindo do Gavião, acaba se perdendo da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Assim começa a aventura para encontrar seus pais, com a ajuda dos amigos da Popó, como a Baratinha, o Sapo e a Borboletinha. O show da Galinha Pintadinha é apresentado no formato de contação de histórias, aproximando o público dos personagens. O enredo é recheado de descobertas e traz muita música, linguagens visuais em vídeo, luzes e efeitos especiais.

Fábio Porchat

Um show sem polêmica, para o público rir e esquecer os problemas da vida, é a proposta do stand-up “Histórias do Porchat”, que segue em cartaz nesta sexta-feira (10) e sábado (11), às 21h, e domingo (12), às 19h. No espetáculo, o humorista Fábio Porchat conta situações vividas durante suas viagens pelo mundo, como a visita com a esposa à Holanda, o encontro com gorilas e rinocerontes, e até sobre uma dor de barriga no Nepal. Os ingressos custam R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira). A classificação etária é de 14 anos. Fábio Porchat é sócio fundador, roteirista e ator do Porta dos Fundos, o maior canal de humor do mundo no Youtube. Considerado um dos nomes mais conceituados do humor brasileiro, o comediante se formou como ator pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), trabalhou na Rede Globo de 2006 a 2013 e começou a fazer humor nos palcos cariocas com shows de stand-up. Depois, viajou o Brasil e pelo mundo com seu espetáculo de comédia solo “Fora do Normal”. Ele também fez o par de Miá Mello na peça “Meu Passado me Condena”, sucesso que virou filme e série.

De 2016 a 2018 comandou um talk show na TV Record, o “Programa do Porchat” e, em seguida, passou a integrar o time de apresentadores do “Papo de Segunda”, na GNT. No cinema, atuou em filmes como “Vai que Dá Certo” (Maurício Farias, 2013 e 2016); “Meu Passado Me Condena – O Filme” (Julia Rezende, 2013 e 2015); “Entre Abelhas” (Ian SBF, 2014); “Contrato Vitalício” (Ian SBF, 2016) e “Mude de Vida, Pergunte-me Como” (Marcelo Antunez, 2019). Como dublador, Porchat emprestou sua voz para as personagens Olaf, na animação “Frozen – uma aventura congelante”!, da Disney; Chuck, de “Angry Birds – o filme”, e para a animação “Festa da Salsicha”.

Em 2019, lançou, no canal GNT, o programa intitulado “Que História É Essa, Porchat?”, sucesso de crítica e de audiência. O programa recebeu alguns importantes prêmios, dentre eles o APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) 2019, de melhor programa de TV. No mesmo ano, junto com o “Porta dos Fundos”, Porchat recebeu o Emmy Internacional, pelo Especial de Natal, veiculado pelo Netflix, intitulado “Se Beber Não case”, por melhor comédia. Atualmente, Fábio está no ar com a terceira temporada do “Que História É Essa, Porchat?”, transmitido pelo canal GNT e, simultaneamente, pela TV Globo. Também segue como apresentador no “Papo de Segunda”, no GNT e como ator e roteirista nos vídeos do Porta dos Fundos.

Shows

O duo AnaVitória incluiu Campinas na mini-turnê exclusiva de seis shows por diferentes cidades do país para celebrar o “Dia dos Namorados”. A apresentação será quarta-feira (8), às 21h. Os ingressos custam R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira). Além do repertório autoral, que já fez a dupla receber dois Grammys Latinos, as cantoras interpretarão, pela primeira vez, algumas das canções do álbum N, que gravaram em homenagem ao cantor Nando Reis, artista que elas consideram como uma das suas maiores referências musicais.

Na quinta-feira (9), às 21h, tem o show “Queen Experience In Concert”, apresentando os melhores sucessos da banda Queen, entre eles “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen” e “Under Pressure”. O musical homenageia e relembra Freddie Mercury, John Deacon, Brian May e Roger Taylor. O valor dos ingressos é de R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira). O espetáculo conta com a produção geral de Mayra Mello, produção executiva de Daniela Schiarreta, direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção geral de Bruno Rizzo.

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de Junho de 2022 (sujeita a alterações)

Dias: 10, 11 e 12/ 17, 18 e 19 /24, 25 e 26 – sextas e sábados, às 21h e, aos domingos às 19h

Histórias do Porchat (Stand-up)

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira)

Classificação: 14 anos

Dia: 8, quarta-feira, às 21h

Anavitória (show)

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Classificação:

Dia: 9, quinta-feira, às 21h

Queen in concert (show)

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Classificação: livre

Dias: 11 e 12 / 18 e 19 / 25 e 26 – sábados e domingos, às15h

Galinha Pintadinha A fabulosa trupe (Infantil)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 16, quinta-feira, às 20h

Murilo Couto Um Stand Up Comedy Qualquer

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Dia: 16, quinta-feira, às 15h

Família Madrigal (Infantil)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 23, quinta-feira, às 20h

Isabella Taviani (show MPB)

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 160,00 (de acordo com o setor)