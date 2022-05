2º mutirão da Saúde de Jaguariúna realiza quase 300 atendimentos

O novo espaço deve contribuir para o melhor atendimento do consumidor jaguariunense

Na quarta-feira, 25, a nova sede do Procon de Jaguariúna foi inaugurada na presença de diversas autoridades da cidade e região. Agora os atendimentos, portanto, ocorrem na Rua Cândido Bueno, nº1229, no Condomínio Jaguar Center Plaza, piso superior, sala 17, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O trabalho Procon é intermediar, avaliar e ajudar todos os consumidores. Este espaço, com certeza, ajuda a receber melhor a população e manter seu alto nível de atendimento por meio de seu diretor Edison Cardoso de Sá e sua equipe. “Em 2017 quando assumi nós não tínhamos muitas coisas. Tínhamos um trabalho e ele era limitado. Com o apoio, consideração e respaldo do prefeito municipal, nós instituímos aqui muitas coisas importantes: as audiências de conciliações, que são muito importantes para os consumidores; fizemos a instalação do Sindec, que foi uma conquista que revolucionou o nosso trabalho; conseguimos um veículo; e também as fiscalizações que fazem valer o direito dos consumidores. E, para consagrar tudo isso, agora conquistamos esse espaço graças ao reconhecimento do prefeito, reconhecimento que tem elevado o nosso trabalho”, comemora o diretor.

“Um espaço maior e mais adequado, que com certeza vai contribuir para melhorar ainda mais o trabalho do nosso Procon na defesa dos direitos do consumidor”, parabeniza o prefeito Gustavo Reis. “Ainda neste mês de maio, entregamos a Poupatempo e, agora, a nova sede do Procon. Isso mostra nossa disposição em oferecer cada vez mais serviços de qualidade para nossa população”, acrescenta.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaguariúna, Afonso Lopes Silva, esta conquista é motivo de muita alegria. “Ver que a administração pública está instrumentalizando e melhorando o que a gente tem para que as pessoas possam exercer sua cidadania é excelente”, diz.

Representando a Fundação Procon, José Eduardo Ferreira Godinho, da Diretoria de Relações Institucionais, parabenizou o trabalho feito pela gestão do prefeito Gustavo Reis. “É uma satisfação estar aqui hoje vendo a valorização que o poder público tem para um órgão tão importante para a população. O Procon é a casa do consumidor e hoje ficamos muito felizes que o município está deixando um espaço muito bom, adequado e com mais qualidade para atender a população”.

Também representando a Fundação, do Núcleo Regional de Campinas, Alair Cruz Junior, enfatiza a credibilidade do Procon. “O Procon é social. As pessoas buscam porque creem, porque acreditam. É uma das maiores instituições de credibilidade do Brasil”, diz.