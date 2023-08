2º Festival da Costela de Chão em prol do SAMUCA é realizado nas dependências do Canoa Buffet, em Pedreira

Ministrado pelo Professor Luciano Lima, o treinamento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal aconteceu nas dependências da Escola Municipal “Professora Maria Elisa Vicentini Pintor”, na terça-feira, 15, voltado aos secretários, diretores e servidores municipais.

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal foi criado em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para medir a eficiência das 644 Prefeituras Paulistas. “Com foco em infraestrutura e processos, o Índice avalia a eficiência das políticas públicas em sete setores da administração, sendo: Saúde, Planejamento, Educação, Gestão Fiscal, Proteção aos Cidadãos (Defesa Civil), Meio Ambiente e Governança em Tecnologia da Informação”, explicou o Professor Luciano Lima.

LEIA TAMBÉM:

Assim, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal oferece elementos que subsidiam a ação fiscalizatória do Controle Externo e da Sociedade. “Os resultados obtidos também produzem informações que têm sido utilizadas por prefeitos e vereadores na correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento do Município”, concluiu o palestrante.

O prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, lembrou durante o treinamento que Pedreira ocupa atualmente a 7ª colocação do Ranking Nacional, no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR), sendo a 1ª colocada entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas e do Circuito das Águas Paulista, a nota da Flor de Porcelana foi 62,51 entre a máxima que é 100.

Ressalte-se que a diferença para a primeira colocada (São Caetano do Sul – 63,42) é de apenas 0,91. A posição alcançada se refere ao desempenho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), formulados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a pesquisa foi realizada entre as 5.570 cidades brasileiras. “De acordo com o IDSC-BR, Pedreira está na sétima posição nacional, por ter se destacado nos ODS como: Água Limpa e Saneamento; Energia Limpa e Renovável; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Saúde e Bem-Estar; Ação Contra a Mudança Global do Clima, além de Vida na Água”, enfatiza Polidoro.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui