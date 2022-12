2023 terá nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos

“A energia elétrica está tão presente no nosso cotidiano que deixou de ser notada ou admirada, usamos a eletricidade de forma tão natural, quase que como o ato de respirar e só lembramos dela quando há uma falta. O domínio da eletricidade possibilitou uma evolução fantástica, promoveu uma explosão de utilidades e mudou definitivamente os costumes da humanidade.”

Enquanto puramente eletricidade, a energia elétrica não é utilizável nem perceptível, não podemos vê-la, não sentimos o seu cheiro e tampouco ouvimos o barulho dos elétrons se movimentando pelos fios. Mas o resultado da sua transformação nós podemos perceber: iluminação de todos os tipos e cores, sons, movimento de objetos, aquecimento e tantos outros efeitos.

O que fez a energia elétrica ganhar tanta popularidade é a sua versatilidade, ou seja, pode-se convertê-la facilmente em outras formas de energia com razoável eficiência, é fácil transformar a energia elétrica.

O princípio básico de que polos opostos se atraem e polos semelhantes se repelem é a lei que explica o fenômeno, o desequilíbrio de polaridade provoca o movimento de elétrons de um polo para outro. A energia elétrica, portanto, nada mais é do que um fluxo de elétrons tentando anular um desequilíbrio criado, seja por fatores naturais ou artificiais, tecnicamente se diz que há uma diferença de potencial.

Os raios, por exemplo, são descargas elétricas entre nuvem e terra, as vezes entre nuvem e nuvem, buscando cancelar um desequilíbrio de carga provocado pelo atrito das gotículas de água com o ar, o volume de elétrons necessário neste caso é enorme, como podemos facilmente observar em dias de chuva. O mesmo ocorre quando se fecha um circuito em uma bateria, porem numa escala bem menor. Sempre que houver uma diferença de potencial haverá elétrons querendo reequilibrar as coisas.

LEIA TAMBÉM:

O “filósofo grego Tales de Mileto” que ao esfregar âmbar em uma pele de carneiro observou pedaços de palha sendo atraídos iniciou a descoberta, a curiosidade levou ao entendimento e o entendimento trouxe o domínio. Encontradas as formas de geração e transporte da energia, a demanda por eletricidade no mundo cresceu exponencialmente.

Se o desequilíbrio de potencial for mantido continuamente, haverá então uma oferta constante de energia elétrica para ser consumida, esse é o trabalho das usinas geradoras. No entanto, estas usinas necessitam de alguma outra fonte energética, as chamadas fontes primárias.

Em nível mundial estas fontes primárias são baseadas em combustíveis fósseis como o petróleo, carvão mineral e o gás natural. Além de serem responsáveis por grande parte da poluição atmosférica, são fontes não renováveis, ou seja, quando suas reservas terminarem, não poderão ser repostos pela natureza ou mesmo pelo homem.

O Brasil tem uma condição privilegiada uma vez que as usinas hidrelétricas representam 65% de toda a sua geração. O consumo de energia é um dos principais indicadores do desenvolvimento econômico e do nível de qualidade de vida de qualquer sociedade. Ele reflete tanto o ritmo de atividade dos setores industrial, comercial e de serviços, quanto a capacidade da população para adquirir bens e serviços tecnologicamente mais avançados, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

O consumo de energia elétrica de um país é sempre proporcional ao seu desenvolvimento econômico. No Brasil, o consumo de energia por habitante é de 3,0 MWh, 10% abaixo da média mundial (3,3 MWh), nos Estados Unidos esse consumo é de 11,7 MWh. O Brasil perde até mesmo para os vizinhos Argentina, Chile e Uruguai, e para outras nações menos desenvolvidas, como África do Sul.

Isso mostra um potencial de crescimento absurdo no Brasil e que demandará grandes investimentos em geração e transmissão de energia. Como faremos para construir todas as hidrelétricas e demais usinas de que necessitaremos em um país cada vez mais restritivo do ponto de vista ambiental?

A resposta pode estar em parte no aproveitamento de fontes alternativas como, solar (placas fotovoltaicas), eólica e também, no aumento da eficiência energética través do uso racional da energia, totalmente inserido no contexto de sustentabilidade, da qual falaremos numa próxima oportunidade.

Autor Engº. Eletricista Renato Maioli Castilho

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui