Copa Jaguariúna de Vôlei – No último domingo, 25, a equipe possense de vôlei, composta pelas atletas Bianca, Camila, Barbara e Roberta que participam do projeto de vôlei da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, foram campeãs da II Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia 4×4.

O torneio realizado no Centro de Lazer do Trabalhador, “Lebrão”, contou com a participação de equipes de toda região, inclusive de outros estados.

Venha treinar, confira os dias e horários das Aulas de Vôlei: https://pmsaposse.sp.gov.br/aulas-de-volei-de-praia/

II Copa Jaguariúna de Vôlei

Copa Jaguariúna de Vôlei

