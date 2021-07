1º Festival Gastronômico de Artur Nogueira começa nesta quinta-feira, dia 1º

Evento, via delivery e drive-thru, se estende até o dia 31 de julho; Cardápio pode ser acessado pelo site oficial do Festival

O 1º Festival Gastronômico de Artur Nogueira tem início nesta quinta-feira, dia 1º, repleto de novidades e delícias gastronômicas oferecidas pelos 35 estabelecimentos participantes. Desde barca japonesa até combo de hambúrgueres, o evento fomentará o que há de melhor na culinária nogueirense.

O cardápio pode ser acessado no site oficial (http://www.arturnogueira.sp.gov.br/festivalgastronomico) do Festival, onde os moradores poderão conferir as opções de prato e o contato de cada estabelecimento. Pelo próprio site, o cliente também poderá clicar na barra do WhatsApp e fazer o pedido desejado.

O evento acontece de 1º a 31 de julho e é uma parceria do Poder Executivo com o Sebrae e a Associação Comercial de Artur Nogueira (Acean), com patrocinadores como o Buona Gente, Ágape Consultoria em Negócios Imobiliários e Iguana Decor. Devido à pandemia, a iniciativa ocorre no formato adaptado ao momento, sendo viabilizada por delivery e drive-thru.

O festival oferece uma nova experiência gourmet no município nogueirense. Bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, entre outros comércios do setor de alimentação fora do lar estão participando. “O objetivo é criar uma oportunidade de acesso à gastronomia municipal, movimentando e aquecendo o comércio local alimentício”, destacou a coordenadora do evento, Tatiane Sia.

O Festival Gastronômico visa ainda incentivar os nogueirenses a prestigiar a gastronomia da cidade e conhecer os diversos bares e restaurantes disponíveis em Artur Nogueira. “É uma realização que tem se expandido para a região e que promete ser um grande sucesso. Agradeço a todos que estiveram empenhados em tirar o festival do papel e torná-lo real. Esse é apenas o primeiro de muitos que estão por vir”, completa Tatiane.

O prefeito Lucas Sia (PSD) afirmou que tudo está sendo preparado com muito carinho. “O Festival Gastronômico tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico municipal, contribuindo com os comerciantes locais e com o nosso município. Pedimos que a população continue apoiando nossos comerciantes que tanto foram afetados ao longo dessa pandemia”, pontua Sia.

Confira os inscritos

Acarajé da Dany

Bruxinha Magrela Pub & Lounge

Bertini Buffet

Camarote Drinks’s

Cancun Delivery

Coxinha Gourmet

Delícias da Lu

Eba Mercato

Empório Canto Verde

Degusta Fit Culinária Saudável

GK Lanches

Holy Cheese

Imperius Hamburgueria

Irmãos Fuentes

Lanchonete Cintra Bubble Waffles

Pizzaria Marque’s

Mini’s Salgados e Petiscos

Mr Mix

O Villa Bar e Restaurante

Padaria Don

Padoca B-BEEF

Petiscaria Villa Nogueira

Pereiras’s Pastéis

Premium Burguer

Redblack Beer

Restaurante Dona Maura

Restaurante Fogão a Lenha

Restaurante e Choperia Green Camp

Restaurante Tabatem

Shiban Sushi Bar

Speciale Restô & Café Padaria Don

Super Churros Gourmet do Dídio

Vida Ice Cream

Villa Premium

Zap Zap Burguer