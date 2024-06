12º Mountain Bike Day será neste domingo em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, vai promover de 1º a 26 de julho o projeto “Sem Tela nas Férias”. A iniciativa, voltada para crianças e adolescentes, visa oferecer alternativas saudáveis e educativas ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos durante as férias escolares.

Em diversos parques da cidade, serão realizadas oficinas e atividades recreativas que prometem ocupar de forma enriquecedora o tempo livre dos jovens, afastando-os dos riscos do sedentarismo e das ameaças do mundo virtual.

O projeto “Sem Tela nas Férias” acontecerá em locais como o Parque Santa Maria, Florianópolis, São José, Roseira de Cima, Roseira de Baixo e Tanquinho. Cada local oferecerá uma variedade de oficinas e jogos que visam, além de entreter, educar e conscientizar as crianças sobre temas importantes, como a preservação do meio ambiente.

Proposta de atividades

Uma das oficinas destaque é a de utilização de materiais recicláveis. Crianças aprenderão a criar brinquedos e objetos a partir de itens como papel, meias velhas e garrafas PET, promovendo a conscientização ambiental e mostrando que é possível se divertir sem gastar muito.

Além das oficinas de reciclagem, várias atividades de aquecimento físico serão realizadas para manter os jovens ativos. Estas incluem exercícios que combinam movimentos rápidos, saltos e agachamentos, promovendo a coordenação motora e o espírito de equipe.

Os jogos e brincadeiras tradicionais também terão um papel central no projeto. Atividades como pega-pega em diversas modalidades, queimada em roda e mãe da rua serão realizadas, incentivando a interação social e o desenvolvimento físico das crianças.

A proposta é proporcionar um ambiente seguro e estimulante, onde crianças e adolescentes possam desenvolver habilidades motoras, artísticas e sociais. Além disso, iniciativas como esta têm o potencial de revelar talentos em diversas áreas, desde esportes até artesanato.

Confira a programação “Sem tela nas férias”

Segundas-feiras

dias 01, 08, 15 e 22/07

Parque Santa Maria e Florianópolis

Terças-feiras

Dias 02, 09, 16, 23

Parque São José e Escola Municipal Oscarlina Pires Turato (Tanquinho)

Quartas-feiras

Dias 03, 10, 17, 24

Parque Roseira de Cima e Parque Santa Maria

Quintas-feiras

Dias 04, 11, 18, 25

Parque Roseira de Cima e Florianópolis

Sexta-feira (encerramento)

Dia: 26/07

Local: Parque Luiz Barbosa

Programação:

13h – Recepção com as atividades “Trem das Cores” e “Sessão do Livro”

14h – Apresentação do Coral da Escola das Artes – Prof. Danilo Demori

14h30 – Peça “Os Amigos das Sementes”

16h – Caça ao Tesouro

17h30 – Trabalhos manuais com material coletado no parque

