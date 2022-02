SP vacina mais de 65% das crianças e inicia aplicação da segunda dose infantil

De sexta-feira (25/02) até quarta-feira (02/03), a Secretaria de Logística e Transporte e a ARTESP promovem reforço operacional para absorver o aumento do fluxo de veículos nas principais rodovias

A Secretaria de Logística e Transportes, por meio do DER, e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) iniciam a “Operação Carnaval”, com medidas para garantir segurança, conforto e minimizar os impactos do fluxo de veículos mais intenso, entre os dias 25/02 até 02/03. A expectativa é que mais de 5 milhões de veículos percorram as principais rodovias concedidas e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) no Estado.

“Essa operação é fundamental para garantir a qualidade do tráfego no feriado e também para assegurar a circulação a contento das pessoas que utilizam nossas vias”, afirma o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

O feriado do Carnaval tem como histórico o aumento no tráfego rodoviário nas principais rodovias estaduais com origem na capital paulista, especialmente em direção à região litorânea do Estado. As empresas que administram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e a Rodovia dos Tamoios preveem como medida adicional o aumento de recursos operacionais, como guinchos e inspeção de tráfego, além da reversão de pistas como a operação 7×3 no SAI e 2×1 na Serra dos Tamoios, em função do maior trânsito de veículos nas rodovias estaduais que dão saída da capital paulista em direção à região litorânea.

Infraestrutura de apoio reforçada

A ARTESP monitorará toda a operação a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), de onde é possível acompanhar em tempo real o tráfego, por meio de câmeras (CFTV’S), telefones de emergência (call box), aplicativos de mensagens e redes sociais. Já a SLT vai disponibilizar aos usuários, nas Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), veículos utilitários e de apoio, guinchos leves e pesados, e caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais vias do Estado.

Aproximadamente 5 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que têm acesso ao litoral e ao interior, em sua maioria partindo da capital de São Paulo – com exceção da Tamoios, que faz a interligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. A previsão é de aumento no fluxo a partir da tarde de sexta-feira (25/02), durante todo o sábado (26/02) e domingo (27/02), sentido litoral. Já na volta do feriado, a previsão é de tráfego intenso a partir de segunda-feira (28/02), durante todo o dia, sentido capital. Na terça-feira (01/03), o fluxo deve ser intenso, sentido capital, ao longo do dia todo e, na quarta-feira (02/03), maior volume de veículos à tarde e à noite.

Serão reforçados o monitoramento das pistas, a operação e os serviços de atendimento médico e mecânico, as mensagens de alerta nos painéis nas rodovias concedidas. Também estão previstos reforços nas equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centro de Controle Operacional (CCO) e praças de pedágio, além da implantação de operação “papa-fila” (de cobrança da tarifa por agentes da chegada à cabine), para acompanhar o aumento do tráfego e minimizar o congestionamento.

Cuidados redobrados

“É necessário prudência e atenção de todos os motoristas durante o feriado de carnaval. A ARTESP e as concessionárias do Programa de Concessão Rodoviárias vão realizar diversas operações de reforço nas estradas para garantir o máximo de conforto e segurança a quem vai aproveitar os dias de folga”, reforça Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

As concessionárias reguladas pela ARTESP também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade no atendimento, além de garantirem melhores condições de conforto e segurança aos usuários que trafegam pelas rodovias estaduais.

A operação especial em função do feriado de carnaval também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul – operados pela concessionária SPMar, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel. Vale ressaltar que não foram computados os dados de tráfego neste trecho, uma vez que o Rodoanel Mário Covas é uma via de passagem para outras rodovias.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS VIAS

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Até 480 mil veículos devem seguir para o litoral usando as rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) durante todo o feriado de carnaval.

Na Rodovia dos Tamoios, cerca de 179,7 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte, em todo período. Com o aumento do tráfego, será realizada a operação descida.

A previsão na Ayrton Senna/Carvalho Pinto é de que 1.165.865 veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, entre sexta-feira (25) e quarta-feira (02).

Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A estimativa é de que 910 mil veículos circulem pelo sistema, entre saída e chegada à capital. Horários de maior movimento: sexta-feira, 25 de fevereiro, das 16 às 20 horas; sábado, 26 de fevereiro, das 9 às 11 horas; e na terça-feira, 01 de março, das 15 às 20 horas.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 693 mil veículos. Na sexta-feira (25/02,) a previsão da CCR ViaOeste é que o fluxo de veículos seja maior entre 16 e 20 horas. No sábado (26/02), o movimento deve ser intenso das 9 às 11 horas. No retorno, a estimativa é de maior fluxo no sentido capital na quarta-feira (02/03), das 15 às 20 horas

RODOVIAS DO DER

SP 270 – (RODOVIA RAPOSO TAVARES) – 485.960 mil veículos

SP 055 – LITORAL SUL (PADRE MANOEL DA NÓBREGA) – 317.473 mil veículos

SP 098 – (MOGI- BERTIOGA – RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO) – 84.537 mil veículos

SP 125 – (RODOVIA OSWALDO CRUZ) – 52.677 mil veículos

SP 055 – LITORAL NORTE (RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI) – 198.377 mil veículos