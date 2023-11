Semifinais do Campeonato de Futsal Veteranos acontecem no próximo domingo

Depois de uma chuva de gols durante a 18ª edição do Campeonato Municipal de Futsal Veteranos organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, as equipes do Beira Rio Botequim e do Parogi finalmente se enfrentaram na sétima rodada.

O jogo acabou empatado em 2 a 2 no domingo, 19. Já o Ponte Preta ganhou de 4 a 3 do Adaga e o Mafia de 8 a 4 do Olimpico.

Com isso, o Beira Rio/Botequim, o Parogi, o Ponte Preta e o Mafia estão classificados para a semifinal que acontece no próximo domingo, dia 26 de novembro no Ginásio Azulão.

O primeiro jogo será às 9h entre Parogi e Ponte Preta e às 10h, será a vez do Beira Rio Botequim enfrentar o Mafia. Todos buscam uma vaga para a final.

O jogos acontecem nas quadras do Azulão, em Jaguariúna, que fica na rua Amazonas, 848, Jardim Sônia. A torcida pode acompanhar tudo gratuitamente.

Fotos: Ivair Oliveira

