Saúde mental: CISM inicia capacitação de profissionais da rede básica de saúde em Jaguariúna

A opção do novo tamanho segue o sucesso do clássico bolo de chocolate da rede, que conquistou o Brasil e combina com a época mais doce do ano

Para tornar a época da Páscoa ainda mais especial, a Casa de Bolos, maior rede de bolos do Brasil e pioneira no segmento, lança o Bolo Recheado de Chocolate tamanho médio como um dos grandes sabores para aproveitar a data. Feito a partir de uma receita exclusiva, até então disponível somente no tamanho grande, o bolo coberto por granulados macios e recheado com muito chocolate passa a ser encontrado também no tamanho médio, nas mais de 500 lojas da rede em todo o Brasil, com o valor de R$40.

Considerado o oitavo melhor bolo do mundo pelo levantamento do guia gastronômico TastleAtas, divulgado em 2023, o bolo de chocolate com granulado, ou bolo de brigadeiro, feito com jeitinho caseiro do Brasil é um dos doces preferidos dos consumidores, que encanta até os paladares mais exigentes de todo o mundo. A maciez da textura combinada ao chocolate são responsáveis por despertar sensações de felicidade e bem-estar que só um doce que é a cara do brasileiro pode fazer.

Além da opção de Páscoa, a Casa de Bolos também traz uma seleção de sabores que levam chocolate no preparo e que dão água na boca para celebrar este momento de união e renovação. Confira:

Brigadeirão – Para quem adora um doce gelado, o Brigadeirão é uma das opções para refrescar a hora da sobremesa e celebrar este momento. O sabor está disponível por R$50.

Fofinho de chocolate – Considerado uma das estrelas do feriado, o clássico sabor do bolo de chocolate tem uma massa bem fofinha e leve, e assim, pode ser uma ótima opção para a hora do café. O bolo pode ser encontrado por R$22.

Bolo Piscina de Chocolate com Leitinho – Amado pelos consumidores, a mistura de chocolate com uma piscina de cobertura de leite em pó e um toque de chocolate tem uma aparência marmorizada que se espalha logo ao cortar a primeira fatia, que conquista só de olhar. Disponível por R$38.

Mini Bolo Fofinho de Chocolate + Cobertura para Viagem de Chocolate – Uma opção menor do bolo de chocolate que conhecemos, mas que conta com a união da cobertura de chocolate para transformar o simples sabor fofinho em uma sobremesa extraordinária. O mini bolo é encontrado por R$26.

Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate e Vulcão de Chocolate – Já para quem gosta de apreciar outros sabores, é possível encontrar nas unidades da rede a combinação que conquista todos os corações: chocolate e cenoura. A gostosura é um convite para dar aquela pausa no dia para aproveitar o doce que também é a cara do brasileiro. Nas lojas, ele está disponível por R$56.

Bolo Caseiro no Pote – Na linha de versões individuais, é possível degustar outras variedades do bolo de chocolate para o feriadão, entre eles, o Bolo Caseiro no Pote de Cenoura com Chocolate (R$11), Bolo Caseiro no Pote de Chocolate com Leitinho (R$13) e o Bolo Caseiro no Pote de Prestígio (R$11).

Bolo Recheado de Chocolate – Para finalizar a Páscoa com chave de ouro, também há disponível o Bolo Recheado de Chocolate tamanho grande, ideal para aproveitar esse momento com a família e amigos, com doce para todo mundo. O sabor é encontrado em todas as lojas por R$68.

Todas as opções de sabores para aproveitar a Páscoa também podem ser encomendadas nas lojas da Casa de Bolos pelo país. Verifique no site a unidade mais próxima de você.

