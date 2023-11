São Paulo receberá o 7º Seminário Internacional de Líderes Argentina, Brasil e América Latina

25 líderes da região debaterão sobre economia, finanças, indústria, sustentabilidade, agronegócios, transição energética, inteligência artificial, serviços, cenários políticos e econômicos.

Na terça-feira, 28, das 8h30 às 13h, organizado pelo Líderes TV será realizado no Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera o 7º Seminário Internacional de Líderes. Esta edição do seminário comemora os 200 anos de relacionamento bilateral entre o Brasil e a Argentina. Grandes nomes da política e do empresariado dos dois países já confirmaram presença para apresentar contribuições em diversos segmentos como economia, finanças, indústria, agronegócios, transição energética, sustentabilidade, inteligência artificial e serviços. Será transmitido ao vivo pelo site da TV Cultura e do Líderes TV.

O propósito do encontro é promover as relações entre o Brasil, a Argentina e a América Latina nos principais setores de negócios, aproximando os líderes de cada país para facilitar o desenvolvimento comercial e trabalhar no alinhamento de políticas públicas e privadas para o Mercosul, estimulando o crescimento e maior competitividade na região.

O seminário contará com a participação do Sr. Geraldo Alckmin, Vice-presidente do Brasil; Milton Leite, Presidente da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo; Luis María Kreckler, Cônsul-geral da Argentina em São Paulo; Julio Glinternick Bitelli, Embaixador do Brasil na Argentina; Roberto de Lucena, Secretário de Turismo do Estado de São Paulo; José Roberto Maluf, Presidente da TV Cultura; Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho do Magazine Luiza; Enrique Lusso, Vice-presidente de Desenvolvimentos Internacionais da PAEG; Alex Carreteiro, Presidente da PepsiCo Alimentos Brasil; Santiago Chamorro, Pesidente e Diretor Gerente da General Motors South America; Carlos Morais, Diretor Gerente da Globant Brasil; Cristina Palmaka, Presidenta da SAP para América Latina & Caribe; Tirso de Salles Meirelles, Vice-presidente FAESP; Toni Sando, Presidente-executivo do Visite São Paulo; Patrícia Iglecias, Sócia do Wald, Antunes, Vita e Blattner Advogados; Agostinho Turbian, Presidente do GCSM; Jarves Rockenbach, Gerente-geral do Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera; Abel Castro, Chief Development Officer Américas Accor; Gabriela Müller, CEO do Grupo Brasil; Daniel Funes de Rioja, Presidente da União Industrial Argentina; Diego Guelar, Diplomático; Federico Servideo, Presidente da CAMARBRA; Dr. Conrado Estol, Neurologista e Diretor da BREYNA – Brain and Heart Medicine; Roberto Luis Troster, Economista e Sócio de Troster & Associados e Cecilia Luchía-Puig, Diretora de Líderes TV.

O 7º Seminário Internacional de Líderes conta com o apoio operacional do Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera. São patrocinadores: Accor Hotels, PAEG, Globant, SMS Brasil, FAESP, Visite São Paulo, R1 Soluções Audiovisuais, Grupo Brasil e Swiss Medical. O evento tem o apoio institucional da Embaixada do Brasil na Argentina, da Embaixada da Argentina no Brasil, CAMARBRA, CAMBRAS e Unedestinos. São aliados estratégicos: SMS Latinoamérica, Grupo Logístico Andreani, EGEA KYC Solutions, Editora Três, Proactis, Redescobrindo Ideas, Génesis e Virada Feminina. São parceiros de mídia: TV Cultura, CARAS Brasil, GCSM, UCL Television, The Winners, Jornal do Interior, Malazán Comunicaciones, CDI – conteúdo digital influência, El Economista, FilmSuez, Radio Positiva, Líderes TV e Editorial Mañana Profesional. O Sétimo Seminário Internacional de Líderes apoia as ONG CRÊSER e POTENCIAR SOLIDARIO.

A participação presencial é restrita a convidados.

SERVIÇO:

Sétimo Seminário Internacional de Líderes

Quando: 28 de novembro, das 8h30 às 13h

Onde: Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera

Transmissão: TV Cultura e Líderes TV.

