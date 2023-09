Rodovia administrada pela Renovias leva à maior exposição de flores da América Latina

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, e o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Antônio Junqueira de Queiroz, estiveram em Holambra nesta quinta-feira, 24, para abertura da 40ª Expoflora. Eles foram recebidos pelo prefeito da cidade, Fernando Capato, e autoridades locais em visita à maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina.

Acompanhados do vice-prefeito Miguel Esperança, de vereadores e diretores municipais, eles conferiram a primeira Chuva de Pétalas desta edição do evento, conheceram a Mostra de Paisagismo e também a exposição de arranjos florais. Em seguida, participaram de uma coletiva de imprensa. Na oportunidade, Capato falou ao vice-governador sobre a importância do repasse de verbas para investimentos em Turismo na cidade e reforçou demandas para o município, como a duplicação da Rodovia SP-107.

“Estamos muito honrados de receber o vice-governador para conhecer a festa que é um símbolo da nossa cidade e que projetou Holambra para todo o país”, disse o prefeito. “Nossa cidade tem uma forte vocação para o Turismo. Ele é fundamental para a geração de empregos, renda e novas oportunidades. Investir no setor é imprescindível para que possamos garantir nosso desenvolvimento”, pontuou o prefeito.

“Holambra dá uma aula de turismo, mas também de empreendedorismo por conta de seus produtores, do cooperativismo”, falou Ramuth. “O que a gente precisa é que essa realidade seja reproduzida em outras regiões do Estado de São Paulo. Muito bom estar na São Paulo que dá certo”.

Expoflora

A 40ª edição da Expoflora ocorre em Holambra entre os dias 25 de agosto e 24 de setembro às sextas, sábados e domingos, com expediente especial no feriado do dia 7, quinta-feira, sempre das 9h às 19h. Morador da cidade que apresentar o Cartão Cidadão emitido até o dia 31 de julho tem entrada gratuita em todos os dias da festa. O acesso ocorre pelo Portão 2 da bilheteria. Mais informações podem ser obtidas por meio do site www.expoflora.com.br. A exposição atrai à cidade, todos os anos, mais de 320 mil visitantes vindos de diversas partes do país.

