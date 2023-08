Endereços de Holambra terão CEP individualizado a partir de setembro

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza cadastro para o preenchimento de 96 vagas de exame preventivo de câncer de mama. O procedimento será realizado na carreta móvel do Hospital do Amor de Barretos, que ficará instalada no estacionamento do Teatro Municipal entre os dias 23 e 24 de agosto. As interessadas devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa entre os dias 11 e 17 de agosto com CPF, RG, Cartão SUS e comprovante atualizado de residência. A iniciativa tem por objetivo estimular a procura pela mamografia, fundamental para a detecção precoce da doença.

Mulheres que tenham entre 40 e 49 anos anos devem realizar o exame anualmente. Já as que possuem de 50 a 69 anos devem aguardar intervalo de 2 anos entre os procedimentos. É preciso residir em Holambra e não ter diagnóstico positivo de câncer.

LEIA TAMBÉM:

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, explica que é importante que as holambrenses que preencham os requisitos procurem as unidades básicas o quanto antes para agendamento do procedimento, já que este exame só será realizado na carreta por quem fizer o agendamento prévio.

“Este é um trabalho importante. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura”, falou.

Papanicolau

Além da mamografia, o exame de papanicolau – para prevenção de câncer de colo de útero, também será oferecido na carreta. Neste caso, não é necessário agendamento prévio. Basta ir até o estacionamento do Teatro Municipal nos dias 23 e 24 de agosto entre 8 e 16h com CPF, RG, Cartão SUS e comprovante atualizado de residência. Serão realizados 100 procedimentos deste tipo nos dois dias.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui