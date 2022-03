Proprietários de veículos furtados e roubados em 2021 já podem consultar a restituição do IPVA

O escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia, através de seu Núcleo de Responsabilidade Social, e em parceria com o Projeto ArboreSer – grupo colaborativo de plantio de árvores, coordenado pelo empresário Gula Biagi, realiza neste sábado, 05, em Ribeirão Preto, mais uma ação de plantio monitorado em prol da preservação do meio ambiente da cidade e da qualidade da vida. A ação reunirá integrantes que participam voluntariamente do projeto e profissionais da equipe do escritório de advocacia, a partir das 9 horas, na praça em frente à Igreja Santa Terezinha Doutora (Rua Walter Antunes de Campos, s/n, Ribeirânia). A participação é aberta à população que tiver interesse em acompanhar a ação.



Serão plantadas mais de 50 mudas, entre elas, Flamboyant – árvores conhecidas pela coloração vermelha nas flores – e outras espécies nativas determinadas pela Secretaria de Meio Ambiente. O advogado e sócio do escritório, Evandro Grili, diretor executivo e especialista em Direito Ambiental, destaca que o plantio, em parceria com o grupo ArboreSer, é um importante caminho para aprimorar a visão ambiental da população, além de arborizar a região, o que futuramente trará efeitos benéficos para o microclima e para a de urbanização sustentável da cidade. “Acreditamos nesse tipo de ação, por isso, nos unimos ao projeto ArboreSer que vem desenvolvendo um sério e engajado trabalho em nossa cidade. Nossa proposta é contribuir com essa semente de transformação ambiental e oferecer nosso apoio para uma arborização mais adequada da região onde estamos instalados no município há cerca de 25 anos”.



Para o idealizador do Projeto AboreSer, Gula Biagi, a união com empresas privadas e o apoio ao grupo colaborativo de plantio comprovam a preocupação do projeto com o meio ambiente e com a sociedade. “Nossa proposta é atrair cada vez mais os olhares das empresas em nossos plantios e também a participação da população, porque não plantamos somente árvores, plantamos cidadania”, destaca Gula Biagi.



O projeto ArboreSer surgiu há 14 anos através do esforço do empresário Gula Biagi, que idealizou uma cidade mais verde. Para ele, quando a sociedade e o poder público se preocupam verdadeiramente com o tema arborização, criando ações contínuas para plantios e manutenção de árvores, todos ganham. Atualmente, o projeto ganhou força em número de voluntários que colaboram com os plantios, além de parcerias que, das mais diversas formas, apoiam o projeto, seja através de doação de mudas e insumos, na divulgação, financiamento de manutenção de equipamentos, doação de estacas, entre outros itens. Já foram plantadas mais de 6 mil árvores desde que o projeto foi criado e, somente em 2021, foram 1.200.



Sobre Brasil Salomão e Matthes Advocacia

Com 53 anos de atuação, o escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia é reconhecido no Brasil como referência pelo mais respeitado ranking nacional de escritórios, Análise 500 Advocacia, de forma consecutiva desde sua primeira edição há 16 anos. Já figurou também entre as exclusivas bancas jurídicas que já estiveram no rol das 150 Melhores Empresas para se trabalhar, em pesquisa das Revistas Exame e Você S/A, durante cinco anos seguidos pela exímia gestão de pessoas, infraestrutura, ações e programas executados. Em 2021 foi destacado como um dos escritórios de advocacia mais relevantes do país, na categoria General Business Law, Band 2, do guia Chambers Brazil – Industries & Sectors e Regions. O ranking apontou a estrutura da banca no interior paulista, em especial nas regiões de Ribeirão Preto, Campinas e Franca, ressaltando a competência técnica de seus profissionais nas áreas Tributária, Comercial, Societária, Trabalhista, Ambiental e Agronegócio.



A banca prima pela excelência no atendimento focado nas necessidades e expectativas dos clientes de forma imediata, eficaz, confiável e com certeza de continuidade, sustentabilidade da organização com ética e respeito à tradição, responsabilidade social, ambiental e financeira. Busca também a contínua atualização tecnológica e de processos de trabalho, atuando em todas as áreas do Direito: Tributário, Civil, Comercial e Societário, Empresarial, Trabalhista, Administrativo, Ambiental, Cooperativismo e em questões regulatórias, com destaque para as normas baixadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Atende grandes, médias e pequenas empresas de vários setores, entre eles, varejo, agroindústria, construção civil, aviação, biodiesel, convênio médico, educação, transporte, indústrias (farmacêutica, bebida, alimentação, têxtil, automotiva, moveleira), energia, agropecuária, laboratório médicos, entre outros. Está presente em São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Campinas (SP), Franca (SP), Belo Horizonte (MG), Três Lagoas (MS), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT) e em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto. Para mais informações, acesse: www.brasilsalomao.com.br.