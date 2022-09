Prefeitura realiza melhorias na região do portal de Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta quarta-feira, 07, uma programação especial em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. O evento contará com atividades para adultos e crianças na Fazenda da Barra e também no Centro de Educação Municipal Ambiental (CEMA), no bairro Guedes, a partir das 9h.

Na Fazenda da Barra, as atividades começam às 10h, com apresentações de capoeira com alunos da Escola das Artes; de cães do Canil da Guarda Municipal e de idosos dos programas da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, além de apresentação da Orquestra de Violeiros e do hasteamento da Bandeira Nacional. O casarão da fazenda também poderá ser visitado.

Já no CEMA haverá atividades recreativas voltadas para as crianças, além da distribuição de pipoca e algodão-doce, além de atividades ambientais, com o plantio de mudas de árvores.

Foto: Ivair Oliveira

